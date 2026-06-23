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暑假即將到來，不少民眾已規劃出遊行程，交通部高速公路局今（23）日表示，今年7月1日暑假開始後，預估每週五至週日將湧現大量旅遊車潮，全日交通量約106至108百萬車公里，約為平日1.2倍，其中國5週五、週六南向及週日、週一北向車流最為明顯，並將自7月3日至8月31日實施5大國道交通疏導措施。高公局表示，今年暑假將維持每週日下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制；每週五至週一照常開放路肩，並於週五上午7時至晚間8時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。此外，也規劃多條替代道路，包括國5頭城往坪林改走台9、國1及國3新竹往返台南改走台61、國6南投往返台中改走台63，以及國3霧峰往返國1台中系統及國3中港系統改走台74接國4。每逢週六、週日全日，國道全線也將暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響交通工程除外），並視車流狀況彈性實施匝道儀控。高公局提醒，暑假期間每週五至週一為車流高峰，國1、國3及國5共14處瓶頸路段易出現長時間壅塞，其中國5宜蘭至坪林北向、國1苗栗至湖口及國3關西至大溪等路段須特別留意。建議西部國道週六南向於上午8時前或中午12時後出發，週日北向南部地區上午9時前、中部地區中午12時前出發；國5則建議週五南向上午9時前、週六南向清晨6時前、週日北向上午9時前及週一北向中午12時前出發，以避開壅塞車潮。高公局也提醒，暑假高溫容易導致車輛故障或爆胎，出發前應做好車況檢查；若行車途中發生爆胎，切勿急踩煞車，應鬆開油門、握穩方向盤，待車輛滑行至路肩後開啟警示燈，再利用高速公路1968 App、1968客服專線或緊急電話通報，切勿停留車道，以免發生二次事故。