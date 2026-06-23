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NBA休賽季最受矚目的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易案，終於隨著邁阿密熱火隊的一紙重磅交易正式拍板定案。這筆交易案完成之前，被外界認為「歹戲拖棚」，可以換到的東西恐怕不多，不過最終公鹿隊還是達成一筆「2換9」的交易，並拿到4名球員和3個首輪選秀權，收穫頗豐，也讓外界給予正面評價。根據最新披露的財務細節，這筆交易案牽涉龐雜，包含波提斯（Bobby Portis）高達1450萬美元的薪資，將被納入熱火先前由鄧肯·羅賓遜（Duncan Robinson）交易中產生的1680萬美元交易特例中。雖然交易完成在即，但受到「首土豪線（First Apron）」等薪資條款限制，熱火隊仍需等待至7月份才能完成最終簽署，這無疑考驗著熱火管理層的操作功力。這筆震撼全聯盟的交易，在論壇上引發了球迷與業界的激烈討論，許多球迷認為熱火為了迎來這名巨星，幾乎「掏空」了整支球隊的陣容深度與未來選秀資產。一位網友比喻：「當你終於釣到一條大鯨魚，卻發現牠吃掉了你原本用來捕魚的四分之三條船。」儘管陣容深度受損，但熱火球迷對總教練史波斯特拉依然信心滿滿。不少網友調侃道：「他是 NBA 最強的『角色球員魔法師』，如果有人能讓這群殘陣發揮實力，那一定是史波斯特拉。」至於對一直身處交易傳聞核心的塞爾提克球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）而言，這場漫長的折磨終於結束。論壇上有球迷戲稱：「傑倫·布朗，你安全了！」不過也有人擔心，經歷多次交易談判的布朗，與球隊間的關係是否會產生芥蒂。許多中立球迷對公鹿隊在這筆交易中獲得的報酬表示驚訝。相比外界預期的「賤賣」，公鹿成功換回了多名即戰力與多個首輪籤，被視為一筆相當高明的操作。外界最關心的，無疑是阿德托昆博與艾德巴約（Bam Adebayo）的禁區聯手。兩人都以防守見長且缺乏外線穩定投射，部分分析師擔憂這會讓熱火的進攻空間變得極為狹窄。然而，支持者反駁：「只要有史波斯特拉在，加上兩位防守大鎖，這支球隊的防守將會是聯盟等級的夢魘。」