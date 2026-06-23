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▲樂天桃猿宣布7月25日找來韓流天王Rain登上大巨蛋開唱。（圖／樂天桃猿提供）

▲羅志祥也將首度登上樂天桃猿舞台開唱。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿年度人氣主題日《辣年糕趴》將於7月24日至26日在台北大巨蛋盛大登場，除了精彩賽事之外，今年更祭出超豪華演出陣容，球團正式宣布邀請兩位被譽為「亞洲舞王」的重量級巨星羅志祥與Rain接力獻唱，讓原本就備受期待的活動，再度掀起討論熱潮。率先登場的是7月24日賽後演出的羅志祥，身為華語樂壇代表性唱跳天王，他擁有〈精舞門〉、〈一支獨秀〉等多首經典代表作，多年來累積無數粉絲支持，這次不僅將首次站上樂天桃猿主場舞台，更預告將與樂天女孩帶來驚喜合作演出，讓球迷有機會看到不同以往的限定舞台。緊接著在7月25日登場的，則是韓流傳奇天王Rain，從歌手、演員到亞洲流行文化代表人物，Rain多年來以頂尖唱跳實力征服全球觀眾，球團形容他是「無法被複製的舞台標準」，此次登上台北大巨蛋演出，也讓許多粉絲直呼根本是演唱會等級規格，堪稱今年職棒主題日最強卡司之一。近年來職棒主題日規模持續升級，各球團紛紛結合演唱會、韓流明星與大型活動吸引觀眾進場，而樂天桃猿此次直接邀來羅志祥與Rain 2位亞洲級巨星坐鎮，不僅展現球團資源與企圖心，也讓棒球賽事成功跨足娛樂市場，打造不同以往的觀賽體驗。消息公布後，大批球迷與粉絲立刻湧入社群留言討論，不少人直呼：「這根本演唱會等級」、「兩天都是舞王怎麼選」、「大巨蛋真的要炸了」，也有網友笑稱，原本只是想進場看棒球，如今卻變成一場結合職棒、韓流與流行音樂的超級盛會，預料活動期間將再掀起搶票熱潮。