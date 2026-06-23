主要還是和其手握續約主動權有關，因此公鹿不得不在3支球隊之中挑選合適人選

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熱火全新的先發五人名單也能夠大致預測為：戴維恩米切爾（Davion Mitchell）、諾曼鮑威爾（Norman Powell）、威金斯（Andrew Wiggins）、阿德托昆博與阿德巴約（Bam Adebayo）

，字母哥僅願意與3支球隊簽下續約合約：熱火、塞爾提克與明尼蘇達灰狼

必須確保阿德托昆博未來幾年能和球隊綁定在一起

▲對於已經付出大量籌碼的下家來說，必須確保阿德托昆博未來幾年能和球隊綁定在一起，這才有「梭哈」將其搞來球隊的價值。（圖／美聯社／達志影像）

▲字母哥與熱火的緣分已糾纏多年。早在他2021年面臨成為不受限制自由球員的節點時，熱火就計畫追求他。（圖／路透／達志影像）

榮譽項目 數量/成就 NBA總冠軍 1次(2021年) FMVP 1次 例行賽MVP 2次 最佳防守球員(DPOY) 1次 最佳進步球員(MIP) 1次 NBA盃冠軍與MVP 各1次 歷史地位 入選NBA75大球星 隊史紀錄保持人 得分王、籃板王、助攻王、阻攻王

密爾瓦基公鹿將球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易至邁阿密熱火，也正式宣告這齣長達一年多的「狼來了」肥皂劇完美落幕。熱火在這場爭奪戰中擊敗了波士頓塞爾提克，結束了字母哥在公鹿長達13年的傳奇生涯。從上賽季開始，熱火隊就傳聞是字母哥指定想去的下家，而最終也如願前往目的地，他之所以能決定自己的命運，在這筆重磅交易中，雙方互換了可觀的資產，熱火不僅得到了夢寐以求的建隊基石，也一併補強了前場深度：熱火獲得：阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis）公鹿獲得：希羅（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）以及亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、3個首輪籤(包含2026年第13順位)、1個首輪互換權、1個次輪籤隨著交易完成，。這套陣容無疑讓熱火在未來的頂級自由球員市場上更具吸引力。說實話，很難確定這一筆交易熱火是賺還是虧，因為為了帶來字母哥，他們幾乎放棄了所有陣容深度，而組成的這支球隊，看起來除了字母哥和阿德巴約組成的禁區組合很誘人之外，後場和側翼都存在短版，能不能衝出東區都有變數。不過熱火可能也沒有其他更好的選項了，畢竟字母哥是他們短期間直接找回競爭力的速成方式，他們也把握住了，在塞爾提克加入競爭的情況下，不太可能賤價就將阿德托昆博弄到手。過去13個月裡，字母哥與其經紀人薩拉西斯不斷向公鹿高層傳達離隊意願。從2025年5月到2026年5月，他多次明確表明不會再簽署長期續約合約，認為雙方分道揚鑣對彼此都好。公鹿在過去一年每個節點都選擇挽留，直到今年2月交易截止日前才開始聽取其他球隊的激進報價。字母哥之所以能完全掌握交易主動權，關鍵在於他的「續約承諾」。據記者海恩斯（Chris Haynes）報導。因此雖然金州勇士一度在上一季的交易截止日前傳出領跑交易戰，但最終卻未能完成交易，原因就在於此。對於已經付出大量籌碼的下家來說，，這才有「梭哈」將其搞來球隊的價值，因此字母哥本人的態度和意願非常重要。這很可能也是塞爾提克最爭落馬的原因，儘管「綠衫軍」曾提出以2024年總冠軍賽MVP布朗為核心，並附帶2個首輪籤的優渥報價，但字母哥團隊的堅定立場，最終迫使公鹿將他送往他最偏好的目的地。字母哥與熱火的緣分已糾纏多年。早在他2021年面臨成為不受限制自由球員的節點時，熱火就計畫追求他；2023年熱火追求里拉德（Damian Lillard）未果，里拉德反而去了公鹿並促成字母哥續約。如今熱火終於得償所願，促成這筆交易的核心原因有二：🏀經紀人連結：字母哥與熱火中鋒阿德巴約共享同一位經紀人亞歷克斯薩拉西斯，兩人的私交與連結幫助熱火組成了NBA最具破壞力的前場雙塔。🏀冠軍文化：在總教練史波爾史特拉（Erik Spoelstra)的帶領下，熱火始終保持著極強的競爭力。字母哥曾直言：「贏得總冠軍永遠是第一位的。我不想在同一支球隊待20年卻無法再拿一冠。」熱火的底蘊完美契合他對勝利的極致渴望。隨著時間推移，公鹿顯然已無力助阿德托昆博再奪一冠。2025年季後賽首輪對陣印第安納溜馬時，里拉德阿基里斯腱撕裂，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。隨後公鹿試圖透過裁掉並延期支付里拉德薪資來簽下邁爾斯特納作為替代品，但成效不彰。上個賽季，當字母哥在場上時公鹿戰績僅為17勝19敗。這位「希臘怪物」在密爾瓦基度過了輝煌的13年，他的離開象徵著一個時代的結束。以下為他效力公鹿期間締造的主要榮譽：隨著紐約尼克在季後賽神奇奪冠退出競爭行列，熱火始終堅持到最後。揚尼斯阿德托昆博如今將把他的天賦帶到南灘，試圖追隨沙奎爾歐尼爾與勒布朗詹姆斯的腳步，幫助熱火重返應許之地。而失去基石的公鹿，則將帶著這批年輕球員與選秀籤，踏上漫長且痛苦的重建之路。