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敬老愛心卡再加碼 好孕專車升級

盧秀燕：財政穩健才能讓福利越做越好

台中市長盧秀燕今（23）日在市政會議宣布兩項重大福利升級措施，針對長者、身心障礙者及孕婦族群再加碼。其中「敬老愛心卡」搭乘計程車補助額度將由現行每趟85元提高至100元；廣受好評的「好孕專車」補助金額，也將從現行6000元提高至1萬元。兩項政策預計同步於10月上路，進一步減輕市民交通負擔。盧秀燕表示，市府近年持續檢討各項福利政策，希望在財政穩健的前提下，讓市民獲得更完善照顧。且台中市人均負債已降至縣市合併以來最低，市府有空間滾動式調整政策，回應市民需求。市府的敬老愛心卡提供全市約54萬名符合資格的長者及身心障礙朋友，每月1000點額度，可用於交通、健康、運動等多元用途。盧秀燕指出，市府盤點財政狀況與使用數據後，決定提高計程車補助額度。現行每趟可折抵85元，10月起將提高至100元，預估每年增加約2.25億元支出。由於計程車後端結算系統、設備及平台等配套措施仍需調整，因此無法立即上路，預計10月1日正式實施。台中市去年7月開辦的「好孕專車」也將同步加碼。該政策原提供孕婦6000元乘車補助，每趟最高可折抵200元、最多使用30趟次，協助產檢、就醫及日常交通需求。由於政策推出後反應熱烈，加上台中市近年生育表現穩定，市府決定提高補助額度，從6000元提升至1萬元，預估每年約有1萬名孕婦受惠。盧秀燕笑說，日前有一名育有9名孩子的媽媽表達還想再生雙胞胎，未來也能申請這項補助，希望透過實際行動支持孕婦與家庭，減輕育兒及交通負擔。盧秀燕強調，無論是敬老愛心卡或好孕專車加碼，額度都將達到六都領先水準。市府推動福利政策並非一次到位，而是透過持續檢討、逐步優化，讓資源發揮最大效益。她表示，照顧長者、支持生育、減輕家庭負擔，一直是市府重要施政方向。未來只要財政狀況許可，市府仍會持續盤點各項政策，推出更多貼近民眾需求的措施，打造更幸福、更宜居的台中城市。