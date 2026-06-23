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一條牛仔領帶象徵台中工藝 串起台美情誼

韓訪美互動受矚 台美交流持續升溫

立法院長韓國瑜21日飛美訪問，副院長江啟臣隔天與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，雙方就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。江啟臣特別致贈谷立言一條融合美國西部文化與台中金屬工藝的波洛領帶（Bolo tie），讓美方看見「台灣智造」的能量，進一步拓展國際合作空間。早餐會中最吸睛的，是江啟臣準備的特殊禮物。江啟臣表示，這款波洛領帶起源於美國亞利桑那州的西部傳統文化，是美國牛仔文化的重要象徵之一；而此次贈送的版本，特別融入「台中智造」的金屬工藝技術，展現台灣地方產業的創新能量。他指出，領帶核心設計採用古典的「凱爾特結」（Celtic Knot）元素，線條彼此交織、循環延續，在視覺與文化意涵上象徵永恆、連結、團結與永續發展，一如台美之間的情誼，也象徵國與國跨越距離、攜手合作的夥伴關係，希望透過這項設計傳達台美友好關係持續深化的理念。除了凱爾特結設計，領帶中央鑲嵌的黑色寶石象徵智慧、遠見與堅定信念，寓意台美在互信基礎上匯聚智慧，共同面對區域局勢變化與各項挑戰。這份禮物不只是個人情誼的展現，更希望讓美方看見「台灣智造」的深厚實力，以及台中產業與國際接軌的潛力。未來將持續透過國會外交推動台美交流，深化雙邊在經貿、安全及文化等領域的合作。這場早餐會氣氛輕鬆且互動熱絡，江啟臣以「能在地、能國際」的外交手腕，藉由一條領帶完美拉近雙方距離。谷立言長期扮演台美政策溝通與合作推動的重要橋樑，其言行與互動常被外界視為觀察美國對台政策的重要風向球。此次早餐會正值立法院長韓國瑜率團訪美之際，谷立言特別向韓國瑜表達祝福，預祝訪美行程圓滿成功。