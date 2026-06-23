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▲彰化縣首座大型百貨─中友百貨彰化店，開工動土儀式。（圖／中友百貨提供）

▲中友百貨彰化店基地位於彰化市旭光西路，原址為彰化市第二停車場。（示意圖／中友提供）

彰化縣人口突破百萬，是六都以外人口最多的縣市，卻長達十多年沒有百貨公司進駐。如今終於迎來總投資43億元的「中友百貨彰化店」，並於2023年8月正式動工，，解決鄰近區域停車不足問題。其中，百貨商場將興建地下2層、地上14層，總樓地板面積約3萬坪，原訂2027年完工。不過，中友百貨向彰化市公所提出展延工期至2029年第一季的申請，對此，彰化市長林世賢表示，目前傾向不同意展延。根據縣政府資料顯示，中友百貨彰化店預計投資43億元，並採百貨公司與立體停車場共構，其中百貨公司設計地下2層、地上14層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，包括大型商城、購物、美食及電影院的饗宴，均可一次到位。另停車場可提供700席汽車位、1200席機車位，並將設置電動車、身障、婦幼等專用停車格及自行車專屬停車區。此開發案不僅提供友善停車環境，滿足百貨商城停車需求，亦可解決鄰近區域停車不足問題。中友百貨彰化店基地位於彰化市旭光西路，原址為彰化市第二停車場，占地2150 坪（約 0.71 公頃）的土地，2023年8月14日舉行中友百貨彰化店開工動土典禮，2024年3月申報建築執照開工，原本力拼2026年底、2027年初營運，不過近期傳出，中友百貨爭取展延到2029年第一季。至於為何延後？中友百貨指出，開發初期耗費不少時間進行環境影響評估及地質探勘，動工後又發現基地過去為水池，土質較為鬆軟，為確保建築安全，營造商投入逾5000萬元重新規劃設計，再追加約8000萬元進行地質改良工程，加上缺工、缺料等因素影響施工進度。如今地下開挖工程已完成，相關施工機具也已進駐，目前正與彰化市公所協商展延興建期限。針對中友百貨的展延申請，彰化市長林世賢表示，中友百貨最初承諾力拚2026年底、2027年初營運，之後因地質鬆軟需進行補強，完工時程延至2028年，如今又提出展延至2029年第一季。若從2023年8月動工起算，工期將超過5年，因此市公所目前傾向不同意展延申請。此外，依雙方契約內容，中友百貨彰化店須於2026年底前完成興建，並自2027年起開始繳納每年5000萬元固定營運權利金。也就是說，即使百貨尚未正式開幕營運，仍須依約向彰化市公所支付每年5000萬元固定營運權利金。