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▲台中的平均就業人數已由10年前的130.1萬人，大幅提升至目前的 144.5 萬人以上(圖／資料照片)

▲中市政府近年大力推動的「願生樂養」政策，從生育補貼、公托公幼倍增計劃(圖／資料照片)

在全台各縣市普遍面臨少子化與高齡化雙重海嘯的嚴峻挑戰下，台中市近年逆勢突圍。根據《遠見雜誌》最新公布的縣市施政滿意度調查，台中市在「經濟與就業」面向以 58.4% 的滿意度躍居六都第二，排名較去年再進步 2 名。台中市政府經濟發展局表示，這項成績顯示市長盧秀燕上任以來，持續推動「前店、後廠、自由港」及「富市台中、新好生活」等施政願景已逐步落實。根據內政部與台中市政府最新統計，台中市總人口數已正式逼近 287 萬人大關，持續穩坐全台第二大城市。這股強勁的「人口紅利」不僅僅是數字上的增長，更成為翻轉台中經濟結構、驅動城市產值全面噴發的核心關鍵要素。市府團隊近年積極推動各項施政，從招商投資、產業升級、重大建設到生活環境改善等面向同步並進，成功建構出「產業升級帶動投資、投資帶動就業、就業帶動人口」的黃金正循環。經發局長張峯源表示，台中287萬人口的增長結構中，外縣市人口移入的「社會增加」為最大動能。身為中部六縣市的龍頭，台中市憑藉完善的醫療、教育與休閒機能，對周邊彰化、南投、雲林及苗栗等地區產生強烈的磁吸效應。近年隨著捷運綠線通車、公路網趨於完善，大台中「半小時生活圈」全面成形，大幅縮短城鄉通勤時間，成功吸引大量中北部菁英、年輕科技人才與中高階主管選擇「中漂」移居。「逐工作而居」是現代人口移動的鐵律。台中市能持續留住人才，背後仰賴的是科技與傳統製造業的雙軌升級。中部科學園區在台積電等科技巨頭持續擴廠與技術製程帶動下，已串聯起龐大的半導體上下游供應鏈聚落；同時，台中傳統的精密機械與工具機產業也積極轉型智慧製造，加上新興的離岸風電、光電產業陸續落腳，為在地創造大量優質且高薪的職缺。根據主計處統計，台中的平均就業人數已由十年前的 130.1萬人，大幅提升至目前的 144.5 萬人以上，失業率更長期穩定控制在3.4%至3.9%之間的低檔。產業園區的擴張與高就業率，為這座城市提供了最堅實的經濟底氣。經發局長張峯源指出，這287萬的龐大人口基數，直接引爆了台中的內需市場。近年來，包括日商三井 LaLaport、Costco、漢神洲際以及台中國際會展中心，各大零售與商務巨頭紛紛加碼進駐。不只新光三越與大遠百連年蟬聯全台百貨「店王」與「店后」，剛性內需更帶動餐飲、觀光等服務業產值連年創新高，展現出人口紅利帶來的驚人「吸金」實力。值得注意的是，移入人口結構的年輕化，具體反映在房地產市場與公共建設的剛性需求上。在全台面臨少子化海嘯之際，台中卻有北屯、南屯、沙鹿等五個行政區，仍維持「出生人數大於死亡人數」的自然增加態勢，其中北屯區更以破 31.7萬的人口數高居全市之冠。除了民間企業的經濟拉力，台中市政府近年大力推動的「願生樂養」政策，從生育補貼、公托公幼倍增計劃，到建構友善育兒環境，精準切中年輕家庭痛點，成為吸引人才「進得來、留得住、敢生養」的關鍵制度紅利。在生活環境與硬體建設方面，市府推動「市民美樂地」公園改善工程，致力營造友善育兒與高齡宜居的舒適環境。與此同時，台中國際會展中心、台中綠美圖等指標性重大建設陸續迎來關鍵進展，展現出國際級大都市的宏偉格局。台中市政府強調，人口突破 287 萬不僅是一個數字的里程碑，更是對台中施政成果與城市發展空間的最高肯定。未來，市府將持續優化整體投資環境，深化智慧城市治理，讓這座全台第二大城在「產業、就業、人口」的正向循環下，持續邁向新高峰。（台中市政府經濟發展局廣告）