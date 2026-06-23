我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BIGBANG日巡公告表示「成員可能更換」，粉絲問號：「怎變？」（圖／ygex.jp）

韓團BIGBANG成員G-DRAGON（GD）、太陽、大聲今年8月將出道滿20週年，確定舉辦睽違11年的世界巡演慶祝，22日加碼宣布日本巡迴場次，但公告卻記載「」笑翻許多VIP：「你們也就3人，是要怎麼變？？？」BIGBANG日前公開巡演有韓國高陽、奧克蘭、東盧瑟福、巴黎、倫敦、台灣等場次；昨天加碼公布日本巡迴，確定有11月27日至29日大阪場、12月5日至6日名古屋場、12月13日至15日的東京場，以及12月26日至27日的福岡場，門票通通採抽票制，6月26日開放官方粉絲俱樂部會員登記。逗趣的是，日本巡演的公告中，被發現有一欄記載「出演成員可能未經事先通知而有所變更，敬請見諒。」笑翻粉絲發問：「你們也就3人，是要怎麼變？」歌迷表示知道這只是例行公告，但也吶喊：「你們不要再少人了！」BIGBANG自2006年8月19日出道，成員原本有5人，但2019年，勝利因為爆發Burning Sun事件，涉及賣毒、性交易、教唆毆打等罪嫌而退團，T.O.P.則在2017年當兵吸毒，形象毀於一旦，2022年合約到期後決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG，目前成員僅剩GD、太陽、大聲3位；今年適逢團體出道滿20年，他們決定重啟演唱會，也