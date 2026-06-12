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▲BIGBANG世界巡迴行程表，選台北當第8場開唱，高雄則為第18個壓軸城市，全對上8月18日出生的GD最愛數字。（圖／IG@bigbang_2xx6）

南韓天團BIGBANG今年迎來出道20週年，昨（11）日正式宣布啟動世界巡迴演唱會，也確定10月10日至11日在台北大巨蛋開唱，並於2027年2月27日至28日前進高雄國家體育場（世運主場館）。有眼尖歌迷發現，台北場剛好是本次巡演的第8場演出，高雄則是第18個造訪城市，而這2組數字背後，都與隊長G-Dragon（GD）有著特別淵源，因為他多次表示很愛數字8，去年（2025），讓他印象超深刻。BIGBANG此次世界巡演將從韓國高陽起跑，8月21日至23日連唱3天，接著陸續前往奧克蘭（9月5日）、東盧瑟福（9月11日）、巴黎（9月19日）、倫敦（9月26日）等地，10月10日至11日來到台北大巨蛋，2027年2月27日至28日則在高雄世運壓軸登場。若以官方公布的場次順序計算，台北正好是第8場演出，高雄則是巡演版圖中的第18個城市。為何「第8場」跟「第18個城市」對歌迷來說意義非凡？因為1988年8月18日出生的GD，對數字「8」有特殊情感，更把8當作幸運數字；去年（2025）他復出時，剛好也是睽違8年重返歌壇，團隊特別開設名為「8lo8lo8lowme」的新IG帳號紀錄GD日常，每篇貼文也固定只放8張照片。更巧的是，GD當時在台北大巨蛋上，親口提到數字8帶給他的特殊意義，他當時向歌迷表示：「這是我巡演的第8個場次，很特別，所以……讓我就從這首新歌開始吧，這是我時隔8年的全新巡演、8個月、8個夏天、第8張CD，真的好棒！」如今BIGBANG睽違11年再度來台開唱，台北場剛好落在第8場，高雄又成為第18個城市，也讓不少歌迷直呼這個巧合實在太神奇。