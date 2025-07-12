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▲GD《Übermensch》的世界巡迴，台灣是第8個開唱城市，剛好對上他最喜愛的幸運數字「8」。（圖／namu.wiki）

GD最愛數字8 選台北當第8站開演唱會：很特別

與台灣超有緣 曾把IU請到台北當嘉賓

GD《Übermensch》2025巡演場次（截至7月13日）：

韓流天王GD（G-Dragon，本名：權志龍）闊別8年，再度踏上台灣舉辦個人演唱會，特別的是，台北場正好是他這次《Übermensch》世界巡演的第8個城市，巧合的呼應了GD最鍾愛的幸運數字「8」，也為他與台灣之間的深厚緣分添上一層命運感。1988年8月18日出生的GD，因為出生年月日都有8，所以他把「8」視為幸運數字；今年也是他時隔8年回歸，工作人員為了幫他紀錄，就以「8lo8lo8lowme」為名特別開設新IG帳號，而且每次發文「堅持只上傳8張圖」，看得出來熱愛「8」的痴迷度。不僅如此，這次的寶島開唱，台灣正好是《Übermensch》世界巡演的第8個城市，GD也說：「這是我巡演的第8個場次，很特別，所以……讓我就從這首新歌開始吧，這是我時隔8年的全新巡演、8個月、8個夏天、第8張CD，真的好棒！」如今，睽違8年再度重返台北開唱，第8站台北剛好對上他最喜愛的幸運數字「8」，一切彷彿命中注定，與台灣的緣分也在此刻再次延續。他更為了回應粉絲的等待與熱情，特地練了《月亮代表我的心》，還苦練多句中文，包括：「什麼？」、「我聽不到」、「我愛你？」、「我不知道」、「你愛我？」、「喜不喜歡」、「能不能」等，雖然發音略顯生澀，但全場V.I.P一聽就懂，感受到天王對台灣滿滿的用心與誠意。事實上，GD一直以來都對台北懷有特別情感，早在2012年，BIGBANG首度24小時快閃訪台時，就選在象徵台北地標的台北101舉辦記者會，成為首位登上該地受訪的韓團，記憶難以抹滅。而8年前的GD南港SOLO演唱會更是傳奇！他破天荒邀請歌后IU擔任台灣場嘉賓，甚至連唱2天驚喜不斷，最後還向全場V.I.P鞠躬行大禮，感動全場。⓵ 韓國高陽／3月29日、30日⓶ 日本東京／5月10日、11日⓷ 菲律賓布拉干／5月17日⓸ 日本大阪／5月25日、26日⓹ 澳門／6月6日、7日、8日⓺ 澳洲雪梨／7月2日、3日⓻ 澳洲墨爾本／7月6日、7日⓼ 台灣台北／7月11日、12日、13日