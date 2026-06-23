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近年風靡年輕族群的「密室逃脫」暗藏危機？台中市政府今年5月底祭出重拳，啟動跨局處專案大稽查，短短3週內全面盤點轄內32家業者。結果發現，除去12家停歇業的店家，實際營業的20家業者竟然「全數查有缺失」！經發局立刻勒令業者限期改善並強力列管，落實盧秀燕市長「安全零容忍」的承諾。密室逃脫常利用特殊機關與科技打造沉浸式體驗，但複雜的密閉空間卻考驗著公共安全。經發局長張峯源指出，雖然台中目前維持零重大事故紀錄，但安全不容妥協。本次聯合稽查針對20家營業中業者進行嚴格體檢，扯出多項安全隱憂，包含尖銳物品未防護、危險物品管理不當、高低差區域照明不足等環境缺失；甚至還有建築物公安未申報、消防設備不符規定，以及公共意外險保額不足等違規狀況，相關機關已依法開罰並追蹤複查。為了不讓市民的娛樂場所成為安全盲區，台中市經發局表示，目前已完成階段性全面體檢，接下來將由文化局出手，研訂「台中市沉浸式內容體驗產業安全指引」，並將公共意外責任險納入常態化管理。市府呼籲民眾，開心解謎之餘，務必留意現場的逃生動線與合法性，若發現公安疑慮可撥打1999市民專線檢舉，市府將持續強力把關，讓大家「沉浸遊戲，不沉浸危險」。