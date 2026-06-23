LINE在台灣已經是日常生活中不可缺少的通訊軟體，工作談公事與親友聯繫，甚至是辦會員、參加優惠活動都會用到。多年累積下來，許多人的聊天室也充滿了各種雜亂的廣告，未讀訊息破萬大有人在。對此，就有內行分享，其實LINE官方早有推出「隱藏神功能」，方便用戶過濾廣告訊息！
LINE聊天破萬未讀全是廣告！過來人曝隱藏功能
近期有民眾在社群Threads上發文求助，提到自己的LINE已經超過999+未讀訊息，但大部分都是官方帳號跟廣告，但又無法所有親友的帳號都置頂，忍不住發文求助「導致我根本沒辦法即時回覆訊息，請問大家都怎麼處理這種狀況？」
貼文曝光後，也引出一票受害者，「我的LINE也被廣告攻佔了」、「我置頂也是一整串了」、「我現在都封鎖刪除，但每過一段時間就要整理」。
隨後也有內行人出面分享，LINE官方早就推出的隱藏神功能「聊天室分類」，只要到手機版設定中的LINE Labs就能看到，開啟之後就會將聊天分頁中的聊天室自動分類，好友聊天、群組、官方帳號以及社群各自分開，而廣告帳號大多數都是在官方帳號類別，因此可以直接過濾掉大量雜亂的訊息。
LINE「聊天室分類」開啟步驟
一、進入手機版LINE主頁，點選右上角「齒輪」進入設定
二、往下拉找到一般類別，最底下的「LINE Labs」，隨後點入
三、最上方就是「聊天室分類」，直接打開即可完成。
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近期有民眾在社群Threads上發文求助，提到自己的LINE已經超過999+未讀訊息，但大部分都是官方帳號跟廣告，但又無法所有親友的帳號都置頂，忍不住發文求助「導致我根本沒辦法即時回覆訊息，請問大家都怎麼處理這種狀況？」
貼文曝光後，也引出一票受害者，「我的LINE也被廣告攻佔了」、「我置頂也是一整串了」、「我現在都封鎖刪除，但每過一段時間就要整理」。
隨後也有內行人出面分享，LINE官方早就推出的隱藏神功能「聊天室分類」，只要到手機版設定中的LINE Labs就能看到，開啟之後就會將聊天分頁中的聊天室自動分類，好友聊天、群組、官方帳號以及社群各自分開，而廣告帳號大多數都是在官方帳號類別，因此可以直接過濾掉大量雜亂的訊息。
LINE「聊天室分類」開啟步驟
一、進入手機版LINE主頁，點選右上角「齒輪」進入設定
二、往下拉找到一般類別，最底下的「LINE Labs」，隨後點入
三、最上方就是「聊天室分類」，直接打開即可完成。