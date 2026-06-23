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何欣純：市民更關心治安與重大建設

台中市長盧秀燕卸任倒數半年，今年以來陸續出訪美國、歐洲，外界頻以「畢業旅行」形容其海外行程，近期更傳出下半年可望出訪第三個國家。民進黨徵召的台中市長參選人何欣純今天表示，尊重盧秀燕出訪安排，但她的下一步規劃「全國人民大家都知道」，直言外界都清楚這些動作是在為未來做準備。何欣純今（23）日上午發表「三大青年新政」，會後接受媒體聯訪時，被問及盧秀燕近期頻繁出訪歐美的看法。她表示，尊重市長進行城市外交與國際交流，但盧秀燕近來的言行與布局，背後意義其實不言而喻。何欣純說，「全國人民都知道，盧秀燕的下一步是什麼，現在是在為什麼事做準備。」不過她強調，盧秀燕目前最重要的身分仍是台中市長，任期尚有半年時間，應優先把市政工作做好。何欣純指出，台中近年接連發生多起重大事件，包括去年爆發非洲豬瘟疫情，以及今年引發社會關注的狼師性侵學生案件，都讓市民對市府治理能力產生疑問。她也提到，台中多項重大建設進度不如預期，例如備受關注的捷運藍線至今尚未動工，市民期待的建設成果遲遲未能實現，卻看不到市府提出具體解方或改善措施。何欣純表示，自己近來走訪基層時，民眾最關心的並不是市長下一步政治規劃，而是治安、交通、教育與生活品質等切身問題。她呼籲盧秀燕在剩餘任期內，應針對各項爭議事件與重大建設進度提出明確態度與對策，「把市民生活照顧好，才是現階段最重要的工作」。