我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近距離觀察每種生物的特殊習性(圖／觀旅局提供2026.6.23)

暑假還不知道帶孩子去哪裡放電嗎？台中市政府觀光旅遊局攜手台中海洋館，即日起至10月11日推出全新特展「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」。本次展覽透過活體生物展示、珍貴野外生態影像及數位互動裝置，引領民眾深入探索深海生物的生存策略，為中台灣暑期親子旅遊增添兼具科學教育與休閒趣味的新選擇。市府觀光旅遊局表示，台中海洋館自開館以來，持續推廣環境教育與海洋保育，已成為中台灣重要的生態教育場域。本次特展聚焦於大自然奇妙的演化機制「擬態與偽裝」。展出物種包括能隨環境快速改變體色與紋理的「虎斑烏賊」，以及外觀形似礁岩、具備極高偽裝技巧的「玫瑰毒鮋」等。期盼藉由近距離觀察，讓遊客具體感受生物為了提升生存機率所延伸出的精妙策略。館方指出，為了提升展覽的豐富度，現場除了展示代表性海洋生物外，亦同步播映珍貴的野外生態紀錄影像，呈現生物在自然棲地中的真實行為。此外，展場特別導入影像辨識技術，規劃數位互動體驗裝置，讓民眾透過肢體模仿「擬態章魚」的各種生存姿態，在寓教於樂中深化對海洋生態的認識。配合特展期間，台中海洋館每週六、日及連續假期，將定期舉辦限定科教導覽活動「海洋捉迷藏」。屆時將由專人進行深度生態解說，引導大小朋友認識海洋生物及其獨特的生存方式，藉此傳遞海洋保育與生態永續的核心理念。觀旅局強調，台中海洋館如今已成為海線地區的觀光新亮點。為放大區域觀光效益，建議民眾可將海洋館行程串聯周邊的高美濕地、梧棲漁港及大安港媽祖文化園區等熱門景點，規劃兼具生態教育與地方風情的「海線一日遊」，帶動地方休閒觀光產業發展。