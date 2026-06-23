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比對4年前的民調數據！陳冠安：2026柯志恩真的會贏

2026高雄市長選戰逐漸升溫，《ETtoday民調雲》今（23）日公布最新民調，結果顯示，國民黨參選人柯志恩獲得46.8％支持度，民進黨候選人賴瑞隆則為42.0％，兩人差距4.8個百分點，這也凸顯出高雄之戰並非毫無懸念，藍綠競爭態勢已逐漸浮現。對此，國民黨議員參選人陳冠安比對4年前的民調數據，直言2026選戰「柯志恩真的會贏」。面對外界質疑該民調的準確度，陳冠安表示，相較於那些泛綠基本盤是非綠2倍，機構效應「綠到出汁」的民調，ETtoday準多了。整體來說，這份民調仍是綠大於藍，泛綠大概是非綠的1.3倍左右，只是沒有綠到出汁而已。陳冠安提到，當年陳其邁得票率58.1%、柯志恩40.2%，雙方差距大概約為18%。然而，一眾泛綠背景的媒體或機構，卻做出相當離譜的民調，以各家最後一份的數據來看陳柯差距，自由31.7%、中華亞太菁英交流協會32.3%、三立39.5%、上報45%；反觀選前兩週公布民調的ETtoday，則顯示陳其邁與柯志恩差距為21.5%，與最終結果18%相當接近。陳冠安續指，時隔4年，當年曾準確預測陳其邁會贏柯志恩2成的ETtoday，如今數據顯示柯志恩已然贏過賴瑞隆，這自然意義重大。對柯志恩來說，4年時間，從落後21%變成領先5%；但對賴瑞隆來說，卻是初選之後聲勢持續疲憊，不只無法拿到中間選民的支持，更獲得不到陳其邁支持者的青睞，「2026，柯志恩，真的會贏」。