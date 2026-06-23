2026年即將來到下半場，星座專家唐綺陽今（23）日在粉專發文，淺談今年下半年的運勢走向，透露組織在上半年大動干戈完畢，下半年的一切已經跟過去不同，什麼都熱呼呼，也有「悶燒很久的事物，終於要上檯面見人」。
下半年一切跟過去不同 唐綺陽：悶燒很久的事物將上檯面
唐綺陽表示，整個上半年，該翻的臉差不多翻完，想走的人也走了，組織大動干戈完畢，不用她說明，也知道一切已經跟過去不同，簡直到了要「再世為人」的地步，意即形容人澈底改過自新，展開全新的人生階段，「有人正轉換角色，有了新身分、新位置，有人公開新計畫，想要大展身手，也有『悶燒很久的事物，終於要上檯面見人』，真是既期待又怕受傷害。」
所有事物都熱呼呼 唐綺陽呼籲大家趕緊跟上、不要掉隊
下半年跟上半年比是屬於「誇張版的不同」，唐綺陽解釋：「想要快、不想忍，野心變大、樂於公開等，沒有懷才不遇，還沒被看見就是沒才，有才就趕快爭取亮相，讓所有人看見你。」此外，她說下半年股市熱、戀愛熱、創作熱、遊戲熱、賽事熱、演唱會熱等，一切事物都熱呼呼，必須趕緊跟上，不要掉隊。
貼文發布後，網友議論紛紛：「很準，因為我把情緒都丟給了製造問題的人，然後把所有的事情都公布出來了，只能說大快人心」、「希望不要還是射手最衰」、「謝謝唐老師！很期待更好的下半年，台灣人民越來越好」、「真的好心累喔，好多事情突然翻盤」、「嗚嗚嗚！努力做好準備，任何方面」、「以前沒有星座 紫微斗數...都不知道會發生什麼事，現在有這些真方便！」
資料來源：唐綺陽占星幫臉書
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唐綺陽表示，整個上半年，該翻的臉差不多翻完，想走的人也走了，組織大動干戈完畢，不用她說明，也知道一切已經跟過去不同，簡直到了要「再世為人」的地步，意即形容人澈底改過自新，展開全新的人生階段，「有人正轉換角色，有了新身分、新位置，有人公開新計畫，想要大展身手，也有『悶燒很久的事物，終於要上檯面見人』，真是既期待又怕受傷害。」
所有事物都熱呼呼 唐綺陽呼籲大家趕緊跟上、不要掉隊
下半年跟上半年比是屬於「誇張版的不同」，唐綺陽解釋：「想要快、不想忍，野心變大、樂於公開等，沒有懷才不遇，還沒被看見就是沒才，有才就趕快爭取亮相，讓所有人看見你。」此外，她說下半年股市熱、戀愛熱、創作熱、遊戲熱、賽事熱、演唱會熱等，一切事物都熱呼呼，必須趕緊跟上，不要掉隊。
貼文發布後，網友議論紛紛：「很準，因為我把情緒都丟給了製造問題的人，然後把所有的事情都公布出來了，只能說大快人心」、「希望不要還是射手最衰」、「謝謝唐老師！很期待更好的下半年，台灣人民越來越好」、「真的好心累喔，好多事情突然翻盤」、「嗚嗚嗚！努力做好準備，任何方面」、「以前沒有星座 紫微斗數...都不知道會發生什麼事，現在有這些真方便！」
資料來源：唐綺陽占星幫臉書