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台塑四寶除息行情開跑，不過，打頭陣在今（23）日除息的台塑化，配發現金股利1.2元，除息參考價為52.8元，收在52.1元，填息率58.33%，仍處貼息。24日接棒除息的是台化，配發現金股利0.6元，除息參考價58.6元。台塑四寶近期陸續除息，台塑化23日除息，7月24日為現金股利發放日，每股發1.2元；台化24日除息，7月28日為現金股利發放日，每股發0.6元；台塑30日除息，8月4日為現金股利發放日，每股發0.5元；南亞7月8日除息，8月7日為現金股利發放日，每股發0.8元。台塑化股東10萬4,185人，股價走勢開高走低，最高觸及53.5元。台塑化先前曾表示，油價將隨美伊談判的消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，油價下檔仍有支撐。台塑化去年除息後，經過2天才填息。去年僅花一天就填息的台化，股東18萬人，先前台化在營收展望時指出，6月初芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，對6月營收及利益將有所貢獻。而塑料部分，6月份SM第二廠歲修完成後，將視市況復車，塑料則減產因應，靜待客戶剛需補貨；不過因芳香烴量體大，營收仍會比5月份增加。