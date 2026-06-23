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韓國女團少女時代成員俞利登上JTBC新節目《戀愛戰爭》，卻在錄影現場被認識25年的前輩兼好友金希澈當眾掀起前男友話題。金希澈突然冒出一句「我沒看過俞利的前男友說她壞話」，讓俞利瞬間慌張追問「你在說誰」，節目尚未正式播出，預告片段就已經先掀起熱議。《戀愛戰爭》將於今（23）日晚間首播，節目由李孝利、徐章焄、金希澈主持，內容聚焦面臨感情危機的情侶故事，透過來賓與主持群討論後，判斷雙方究竟該繼續交往還是乾脆分手。俞利這次以「特別外交官」身分出演，沒想到一登場就被金希澈直接點名情史。金希澈在棚內突然提到，自己從沒見過俞利的前男友批評她，讓全場氣氛瞬間沸騰。俞利也明顯露出慌張神色，立刻反問：「你在說誰啊？」但金希澈沒有正面回答，反而故作神祕直呼：「就是那個人啊、那個人」，讓俞利更加坐立難安。不過俞利也沒有一路挨打，隨即反將一軍表示，自己是從金希澈練習生時期一路看過來的人，對他的事情也知道得一清二楚，火藥味瞬間拉滿。聽到兩人開始互相揭底，李孝利也在一旁笑著拱火，笑說：「太好了，今天就把希澈整個扒開來看看」，讓現場笑聲不斷，也把兩人25年交情的熟悉默契展露無遺。《戀愛戰爭》主打以真實情侶故事為主軸，由主持群與特別來賓從不同角度分析戀愛矛盾，替委託人找出感情出口，俞利也在節目裡以直率又帶點毒舌的反應成為焦點。