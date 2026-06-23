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高頻寬記憶體（HBM）需求持續受AI帶動，但韓國媒體引述業界消息指出，SK海力士可能將放慢部分HBM3E產線升級至HBM4的時程，並把更多資源轉向標準型DRAM。SK海力士目前超過四成營收來自HBM，且在HBM市場具領先地位。不過，隨標準型DRAM景氣回溫，市場獲利結構也發生變化。業界認為，在既有HBM3與HBM3E產品已具優勢的情況下，公司未必需要急於全面轉換至HBM4、HBM4E。標準型DRAM利潤上升報導指出，標準型DRAM雖然每Gb售價仍低於HBM，但兩者營業利益率差距正在縮小，甚至出現標準型DRAM更具吸引力的情況。SK海力士先前也提到，今年第一季DRAM平均售價上漲約60%至70%，公司將優先滿足高容量伺服器模組及行動裝置產品需求；另外，也和微軟簽下三年期DDR5供應合約。Rubin產量傳調降業內人士指出，三星近期透過標準型DRAM創造可觀營收，也讓SK海力士難以忽略這塊市場；此外，若搭載HBM4的輝達下一代Rubin平台產量預期下修，提前加速HBM產線轉換的必要性也會降低。