我是廣告 請繼續往下閱讀

全球智慧生活解決方案大廠LG電子（LG），今(23)日宣布正式啟用「LG HVAC Academy台中空調學院」。該據點規模較台北大上4倍，旨在強化中南部市場的產品展示、教育訓練、實機操作與顧問諮詢等一站式服務，以因應近年中南部大型商場、餐飲、商辦及建案持續成長的空調升級與AI智慧節能需求。台灣LG電子董事長金建一表示，隨著淨零轉型與智慧建築趨勢加速發展，市場對高效節能空調的需求持續提升。繼台北空調學院後，LG 成立台中全新據點，期望進一步提升對中南部市場的服務深度與覆蓋範圍，持續完善在台灣的空調產業生態系。近年中南部地區商業發展升溫，從大型購物中心、連鎖餐飲到住宅與商辦建案，皆帶動市場對高效節能與智慧化空調的需求。為回應此區域發展趨勢，LG 台中空調學院整合家用與商用空調展示，並首度導入「AHU空調箱展示」與「動態實作安裝課程」，提供一站式技術交流與專業培訓平台。LG 亞太區 ES（生態解決方案）事業部門負責人權純郁常務也特地來台，分享全球發展策略。他指出，LG 持續以智慧控制與能源管理方案回應企業節能需求。目前在全球市場上，LG 已於北美成功拓展資料中心冷卻業務、在歐洲推動 Multi V i 低碳應用；而台灣作為亞太重要市場，將持續深化在地布局，協助企業提升整體營運與能源效能。針對中南部大型商業空間、商辦及產業園區的需求，該學院特別將「Multi V i AI智慧變頻空調系統」與「AHU空調箱」列為展示重點。其中，Multi V i 可依環境條件自動調節運轉模式，兼顧舒適、節能與低噪音表現；AHU空調箱則適用於大型商場、餐飲與飯店等商用場域，提供穩定高效的空氣調節。目前 LG 商用空調已逐步在中南部多元場域落腳。例如彰化埔心鄉農會已導入變頻多聯式商用空調與 BECON 雲端智慧管理平台；高雄海洋科技產業創意專區則整合商用空調系統、全熱交換器及雲端管理平台，展現實際的智慧節能應用成果。除了作為技術平台，台中空調學院也將扮演中南部綠領人才培育的角色。LG 除了規劃實機安裝課程，更與國立勤益科技大學展開產學交流。勤益科大工程學院院長管衍德強調，面對產業朝向智慧化與高效能發展，學校與企業之間的即時互動至關重要。未來期待透過交流機會，讓學生在校期間接觸第一線的先進設備與實際應用情境，進而縮短學用落差，全面提升產業競爭力。LG 表示，台中空調學院的啟用象徵中南部在地技術支援的全面升級。未來將持續透過產品創新、專業培訓與產業交流，深化在台布局，推動空調產業的穩健發展。