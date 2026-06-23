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一起跨國AI詐騙案在日本引發關注。28歲台灣籍女子葉彥岑涉嫌隸屬台灣跨國詐騙集團，在日本擔任車手親自向受害者收款，導致東京一名80多歲老婦累計遭騙走9,500萬日圓（約新台幣1,862萬元），目前已遭東京警視廳逮捕，姓名與照片也遭日本媒體公開曝光。綜合日媒報導，葉彥岑涉嫌於去年8月與詐騙集團同夥聯手，利用AI深偽（Deepfake）技術製作名人假影片，並在各大社群平台上廣泛投放投資廣告，以「保證高獲利」等話術吸引受害者上鉤。東京一名80多歲老婦信以為真，隨後被誘騙加入LINE群組。詐騙集團在群組內以「可達600%獲利」等誇大說詞持續洗腦，讓老婦人一步步落入陷阱，前後累計被騙走高達9,500萬日圓。東京警視廳指出，葉彥岑在詐騙組織中擔任車手角色，曾親自前往受害老婦住處，當面收取500萬日圓（約新台幣97.9萬元）現金，是整起詐騙案中直接接觸被害人的關鍵角色。面對警方偵訊，葉彥岑否認涉案，供稱自己是因在台灣向人借錢後，有人介紹她一份可以邊在日本旅行又能賺錢的工作機會，對方甚至承諾支付機票費用，她才接受邀約赴日。然而日本警方對這番說詞持保留態度，認定她是跨國詐騙組織的重要一環，目前正持續擴大偵查，追查幕後主嫌與整個詐騙網絡的完整運作情況。