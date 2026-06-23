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智慧手機普及，卻讓現代年輕人越來越害怕「講電話」。職場上一種名為「電話過敏症（callergy）」的集體焦慮現象正在年輕世代中蔓延。根據《商業內幕》報導，「RiseGuide」針對2000名Z世代與千禧年代在職人士展開調查，結果顯示，高達42％的年輕打工人會刻意漏接或無視電話；若非得致電他人，有58％的人必須事先擬定講稿、在腦中反覆排練後才敢撥出。更誇張的是，每10人中就有1人直言，毫無心理準備的「突襲式來電」所帶來的精神壓力，甚至超越了情侶分手或高壓的職場面試。一名Z世代的上班族坦言，平時看到陌生號碼一律拒接，因為接起電話就像「在開盲盒」，充滿未知與不安全感。他強調，只有在積極求職的特殊時期，才會逼自己走出舒適圈去接聽電話，且相較於隨機通話，他更偏好「事前約定時間、有明確主題」的溝通方式，才能做好準備，避免浪費彼此時間。然而，這種對文字、電郵及社群訊息的過度依賴，正在悄悄影響年輕人的職涯發展。在坦承有逃避通話習慣的受訪者中，其中有78％表示，這項弱點曾讓他們錯失了工作升遷或增加收入的黃金機會。RiseGuide時間管理與效率顧問坎帕內拉（Jaimee Campanella）指出，通訊軟體雖然便利，卻成了逃避真實對話的擋箭牌。文字訊息允許反覆編輯、修改，但也剝奪了年輕一代練習即時口語應對的機會。當大眾越是逃避對話，內心的恐懼與焦慮就會被無限放大。機構提醒，許多職場問題其實只需通話幾分鐘便能迎刃而解，一味逃避只會拉長焦慮時間，甚至導致人際關係緊張，反而將小問題演變成大危機。