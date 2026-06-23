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▲BIGBANG日本巡演出30萬日圓（約新台幣6萬元）套票，購買者可看10場演出。（圖／ygex.jp/bigbang）

韓團BIGBANG出道即將滿20週年，睽違11年再度合體展開世界巡演，陸續公開韓國高陽、奧克蘭、東盧瑟福、巴黎、倫敦、台灣等場次後，昨（22）日加碼宣布日本巡迴消息，包含大阪、名古屋、東京及福岡共10場演出，官方同步公開票價，其中最高等級V.I.P SEAT單張門票高達6萬日圓（約新台幣1.2萬元），而能一次看完全部10場演出的ALL DAYS TICKET套票更要價30萬日圓（約新台幣6萬元），但換算下來一場約台幣6000元，許多粉絲都覺得滿划算。BIGBANG日本巡演確定於11月27日至29日在大阪京瓷巨蛋開跑，接著12月5日至6日前往名古屋巨蛋、12月13日至15日登上東京巨蛋，最後於12月26日至27日在福岡巨蛋畫下句點，共計10場演出。所有門票皆採抽選制販售，6月26日下午3點起率先開放BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P（JP）會員登記申請。此次日巡票價也同步公開，其中最高級的V.I.P SEAT售價6萬日圓（約新台幣1.2萬元），YG FAMILY SEAT為3萬8500日圓（約新台幣7700元）、ARENA SEAT為3萬日圓（約新台幣6000元），S指定席2萬3000日圓（約新台幣4600元），A指定席1萬6500日圓（約新台幣3300元），WELCOME SEAT則為1萬2800日圓（約新台幣2500元）。名古屋與東京場另設有陽台指定席3萬3000日圓（約新台幣6600元），東京場更推出SOFA SEAT沙發席，每張20萬日圓（約新台幣40000元），最多可供4人入場。除了單場門票外，官方也祭出多款限量套票，其中最受矚目的ALL DAYS TICKET售價30萬日圓（約新台幣60000元），包含全部10場演出的ARENA SEAT資格，並可申請升級V.I.P SEAT或YG FAMILY SEAT。大阪、東京3日套票皆為9萬日圓（約新台幣18000元），名古屋與福岡2日套票則為6萬日圓（約新台幣12000元），同樣具備升級資格。30萬日圓套票消息曝光後，不少粉絲被價格嚇到，紛紛上網查詢匯率換算，仔細計算後發現，若以10場演出平均分攤，每場票價約只要3萬日圓、折合新台幣約5800至6000元左右，因此意外獲得不少好評：「滿划算的？」、「一場5800多好像還可以？」、「座位如果還是VIP座位的話就便宜啦」、「換算下來好像滿便宜」，但也有人認為真正的挑戰不是門票，而是交通與住宿成本，「票價不是問題，機票才是」、「日本跨四個城市跑更花錢」。BIGBANG於2006年8月19日出道，曾是韓流代表性男團之一，巔峰時期由GD、太陽、大聲、T.O.P.及勝利5人組成。不過近年歷經成員變動，勝利2019年因捲入Burning Sun事件退團，T.O.P.則在2022年與YG娛樂合約到期後離開公司，之後也多次表明以個人身分活動，團體目前實際活動成員為GD、太陽及大聲3人。今年適逢BIGBANG出道20週年，3人繼2024年在MAMA頒獎典禮驚喜合體後，去年正式宣布重啟團體活動，今年8月開始展開睽違11年的世界巡演，除了韓國、日本、歐美等地場次外，也，與台灣VIP一同慶祝出道20週年。