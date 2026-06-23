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連日來豪大雨氣溫變化劇烈，雨後積水導致病原孳生，加上高溫造成禽隻緊迫、抵抗力降低，彰化縣福興鄉一家鵪鶉場出現異常死亡情形，經通報檢驗，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今（23）日完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，共計撲殺10萬278隻鵪鶉。國內鵪鶉主要產區以彰化縣與嘉義縣為主，依中央畜產會資料，彰化縣主要生產鵪鶉蛋，即消費市場俗稱的鳥蛋；嘉義的肉用鵪鶉佔全國供應量7成左右。彰化縣動物防疫所表示，6月17日接獲福興鄉1家鵪鶉場主動通報，指場內鵪鶉有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制、採樣送農業部獸醫研究所檢驗，19日確診禽流感病毒，今（23）日完成全場撲殺清場及消毒工作。動物防疫所提醒，家禽飼養場應注意場內環境降溫與通風工作，養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制工作，共同防範疫情發生及傳播，確保產業安全。養禽場倘被查出不符防治措施者，最高可裁處15萬元並限期改善；屆期未改善者，家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽依規定不予補償。