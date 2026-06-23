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▲KK園區多棟建築被拆除。（圖／翻攝自央視）

東南亞詐騙園區問題仍未獲得根本解決。儘管泰國去年主導區域性聯合行動，從緬甸邊境地區救出約5,000名受困者，人權團體最新公布的數字卻顯示，泰緬邊境附近的詐騙園區至今仍有超過5,300人遭到拘禁，其中包括台灣人在內的多國公民，情況令人憂慮。據路透社報導，協助人口販運受害者公民社會網絡（CSNHTV）昨日致函泰國警方，緊急呼籲採取行動，解救仍被關押在緬甸民兵控制區內4處地點的受困者。CSNHTV估計，目前仍被困在詐騙園區的受害者包括約1,600名中國公民、約200名緬甸人、20名泰國人，以及來自菲律賓、台灣、馬來西亞、巴西、俄羅斯、肯亞、烏干達、盧安達與辛巴威等多國人士，受害者國籍相當廣泛。根據CSNHTV最新掌握的情況，目前仍有大量受害者被拘禁在緬甸民主克倫慈善軍（DKBA）控制區內的詐騙園區，這片由地方民兵武裝掌控的地區，讓外部救援行動面臨極大困難。該組織在信中直言：「許多園區至今尚未被瓦解，也未展開救援行動，以解救所有仍遭囚禁的受害者。這些犯罪集團持續從事網路詐騙與人口販運活動，對全球受害者造成傷害，尤其是在美國與歐洲。」路透社致電兩名DKBA官員尋求回應，但未獲任何回覆；緬甸軍方支持的政府雖曾公開宣示打擊詐騙產業，但發言人同樣未立即回覆路透社提問。根據聯合國資料，以緬甸與柬埔寨為主要據點的東南亞詐騙中心，長期從事非法網路詐騙活動，受害者遍及全球，每年創造數十億美元的非法收入，規模之龐大令人咋舌。這類詐騙設施通常以高薪工作為誘餌，誘騙各國人士前往，受害者一旦抵達便遭到控制，被迫在惡劣環境下從事詐騙工作，並承受嚴重的身心虐待，實質上形同現代奴役。泰國去年主導的區域性聯合行動，確實從緬甸米瓦迪（Myawaddy）地區的大型詐騙據點成功救出約5,000名受困者，被視為東南亞近年規模最大的反詐騙行動之一。然而如今的數字卻顯示，大規模非法活動至今仍在持續，這些詐騙集團依靠民兵武裝的庇護，在法律管轄空白地帶繼續運作，讓國際社會的掃蕩行動屢屢功敗垂成。