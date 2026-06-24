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▲同樣入圍「死亡之組」最佳樂團獎的告五人（右邊三人），被問到同場是否會有火藥味？笑說完全沒有。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac憑著第八張全創作專輯《說出我的名字》入圍本屆金曲獎「最佳樂團」，將與同門告五人爭奪獎項，23日兩團一同出席金曲聯訪活動，除了分享入圍心情，也鬆口紅毯戰袍與幸運物準備進度。不過Tizzy Bac的惠婷卻透露日前身體非常疲倦，又碰上生理期，躺在床上一個月，直言當下竟產生「我想要活下去」的念頭。另外，惠婷更自爆完成一項小手術，目前身體已無大礙。Tizzy Bac談及入圍心情，坦言相較於過去的興奮與緊張，這次反而以平常心看待，「可以入圍真的非常開心，也是一份很大的榮耀。」認為成團這麼多年還有作品被大家聽見已經很幸運，好像不需要特別準備什麼幸運物。前源則形容得獎就像是買彩券，「有中就開心，沒中隔天也是要繼續工作。」不過在金曲獎前，惠婷卻透露上個月因身體非常疲倦躺了一個月，咳嗽不止又碰上生理期，但仍有演出進行，讓她相當崩潰，直呼是在燃燒壽元，更產生「我想要活下去」的念頭。此外，惠婷還表示自己做了一個關於女性的小手術，她苦笑說：「想說都已經這麼不舒服了，就一次來。」而同樣入圍「死亡之組」最佳樂團獎的告五人，被問到同場是否會有火藥味？他們笑說完全沒有：「一直都很喜歡Tizzy Bac的作品，我們很常聽〈矛盾仔の春天〉，尤其回宜蘭的路上常常播放。」現場更宛如大型同樂會，兩團在後台也聊了不少專輯製作的過程。至於典禮戰袍？Tizzy Bac表示目前仍在進行最後確認，希望以最時尚、最有精神的模樣現身金曲紅毯；告五人則語帶神秘表示，今年不排除讓大家看到不一樣的一面，「有機會展露好身材」，因此近期正積極執行飲食控制，其中雲安被誇讚下顎線越來越明顯，他透露真的很喜歡吃原型食物，還買了13公斤的藍莓，從年初至今已成功瘦下8公斤。