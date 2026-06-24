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▲中職明星賽售票開賣時間、地點。（圖／記者林子翔攝）

▲中職明星賽女孩陣容。（圖／記者林子翔攝）

▲2026年中職明星賽分成明星隊與TEAM TAIWAN隊，完整陣容名單公布。（圖／取自YT）

2026中華職棒明星賽將於7月18日、19日在台北大巨蛋舉行，這也是明星賽連續第3年進駐大巨蛋，今年因配合年底亞洲職棒冠軍爭霸賽備戰計畫，聯盟首度調整賽制，由球迷票選組成的TEAM STAR，迎戰以國家隊培訓概念打造的TEAM TAIWAN，希望透過高強度對抗，提前磨合國家隊陣容。明星賽門票也將於今（24）日上午11點開賣，《NOWNEWS今日新聞》也整理票價、座位以及完整啦啦隊名單給讀者們一次看。今年明星賽門票將於今日上午11點正式開賣，透過ibon售票系統販售，其中白金特區採實名制，每張票價4390元，除了專屬入場通道外，還能獲得球員或啦啦隊女孩簽名拍立得。一般票價則從500元至2390元不等，聯盟也準備聯名乖乖、應援毛巾、限量扇子及明星賽福袋盲包等豐富贈品，吸引球迷進場同樂。今年明星隊由樂天桃猿總教練曾豪駒領軍，人氣王由中信兄弟球星江坤宇以57萬9003票拿下，這也是他生涯第3度獲得人氣王殊榮。TEAM STAR陣容星光熠熠，包括張育成、陳傑憲、張志豪、郭天信、范國宸、王威晨等人氣球星皆入選；投手群則由羅戈、張奕、李振昌等人坐鎮，堪稱今年明星賽最豪華陣容之一。除了球星對決外，六隊啦啦隊陣容同樣是球迷關注焦點，今年包括富邦悍將啦啦隊成員李珠珢、南珉貞、李晗禎，中信兄弟邊荷律、李丹妃系統成員JJUBI，味全龍林襄、金娜妍，台鋼雄鷹安芝儇，以及統一獅Nozomi、安惠志等人氣女孩都將輪番登場，搭配全壘打大賽、雷射肩挑戰、大富翁接力戰等趣味活動，預料再度掀起大巨蛋棒球熱潮。另一支TEAM TAIWAN則由高志綱擔任總教練，名單以年輕新秀及潛力戰力為主，包括宋晟睿、林佳緯、王念好、曾子祐、馬傑森等未來國家隊核心成員皆獲選入隊。聯盟今年也特別設置「傳奇卡」制度，目前已確定由統一獅傳奇球星高國慶登場，其餘兩位傳奇球星身分仍保密，為明星賽增添更多話題。