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頂呱呱x萊爾富今開賣！呱呱包炒飯、雪泥三明治10款美食新品

▲萊爾富也吃得到頂呱呱。（圖／頂呱呱提供）

鮮食系列

▲頂呱呱x萊爾富烘焙系列麵包與三明治。（圖／頂呱呱提供）

烘焙系列

▲頂呱呱x萊爾富全系列美食、周邊一次看。（圖／頂呱呱提供）

即食商品

▲頂呱呱x萊爾富4款復古周邊商品。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱x萊爾富！4款復古周邊商品搶先看

萊爾富販售

頂呱呱同步販售

五桐號x全家便利商店！濃煮奶茶鹽可頌等烘焙系列第二彈開吃

台灣速食頂呱呱炸雞聯名便利商店萊爾富，今（24）日開賣呱呱包風味炒飯、紅茶雪泥三明治、地瓜起司雞排三明治、巧克力啵啵麵包等10款美味新品，還打造三角發光立牌、頂呱呱櫃台造型娃包、復古餐盒衛生紙套、冰絲袖套共4款周邊商品一次整理。五桐號表示，聯名全家便利商店烘焙系列，第二彈開吃濃煮奶茶鹽可頌、焙茶珍珠千層蛋糕等。台味雙強聯手！ 台灣第一家本土速食「頂呱呱」與台灣第一家本土便利商店「萊爾富」2026聯名了，一次推出涵蓋三明治、便當、烘焙點心與高蛋白即食商品，從早餐、午晚餐到下午茶與宵夜都方便享用的10款新品一次看。◾️：頂呱呱招牌紅茶雪泥化身綿密餡料，融合濃郁茶香紅茶餡。◾️：黑胡椒風味雞排搭配香甜地瓜餡與濃郁起司的創新鹹甜口味，7月8日上市。◾️：招牌呱呱包香氣融入炒飯，搭配地瓜薯條與胡椒雞排，重現經典台味。◾️：墨西哥風味雞球搭配濃郁奶香白醬燉飯，佐以香甜炸地瓜塊。◾️：鬆軟吐司包裹香甜綿密地瓜餡。◾️：酥香菠蘿外皮包裹頂呱呱經典紅茶特調奶霜內餡。◾️：以頂呱呱人氣點心「呱呱啵啵球」為靈感，開吃濃郁起司醬與切達起司內餡。◾️：推薦巧克力控開吃Q彈麻糬搭配濃郁巧克力醬、外層再裹上香濃巧克力的版本。◾️：使用頂呱呱招牌辣味炸雞香料醃製的高蛋白商品。◾️：獨家椒麻比例製作，香麻微辣不嗆口。6月24日至8月18日活動期間，凡於萊爾富購買任一頂呱呱聯名商品，即可隨機獲得頂呱呱餐點優惠折扣碼，優惠內容包含「呱呱包2入79折」、「原味炸雞2入79折」及「辣味雞翅2入79折」的超值優惠。雙方將頂呱呱經典元素轉化為生活收藏小物，開發一系列周邊商品。◾️：還原頂呱呱第一代野餐盒造型，重現懷舊童年回憶。◾️：打造台灣風格包手效果。◾️：讓喜歡的娃娃變身店員一起出門曬娃。◾️：結合頂呱呱與萊爾富品牌Logo雙面設計。◾️◾️五桐號表示，聯名全家便利商店烘焙系列第二彈正式開賣。◾️：微鹹法式鹽可頌包裹經典濃煮奶茶內餡。◾️：嚴選焙茶千層餅皮搭配Q彈珍珠。◾️：鬆軟吐司夾入濃煮奶茶餡與水滴巧克力。◾️：酥脆外皮內灌入爆漿阿薩姆奶霜。