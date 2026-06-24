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台灣棒壇今晨傳出重磅喜訊！年僅18歲的旅美潛力新星賴謙凡，正式宣布與美國職棒大聯盟（MLB）豪門紐約洋基隊簽約，成為繼2000年「台灣之光」王建民之後，暌違26年再次有台灣投手披上洋基隊條紋戰袍。洋基球團預計於本周在台灣召開正式加盟記者會，歡迎這位年輕好手的加入。賴謙凡來自台東阿美族，高中畢業於桃園市大溪高中。身高178公分、體重80公斤的他，擁有極佳的身體素質與爆發力。作為一名右投手，賴謙凡最快球速可達154公里，優異的球速條件讓他在高中時期就備受國內外球探矚目。他在2025年入選U-18世界盃中華青棒代表隊，在賽會中後援出賽3場，共計投出7局，狂飆14次三振，僅失 1分，防禦率（ERA）僅1.00，每局被上壘率（WHIP）更低至.57，展現出超越同齡選手的宰制力。其出色表現不僅吸引了日、美多隊競逐，最終由美職豪門洋基隊成功網羅，成為大溪高中隊史第3位旅外球員，也是大聯盟條紋軍團隊史第3位台灣球員。根據大聯盟權威記者羅梅洛（Francys Romero）的披露，賴謙凡此役加盟洋基的簽約金高達 85 萬美元（約合新台幣 2695 萬元）。洋基球團展現極高誠意，並已為這位潛力新星規劃好職業藍圖：賴謙凡將先赴洋基位於多明尼加的訓練基地，並在夏季聯盟展開職業生涯，球團目前將他定位為「先發投手」進行深度養成。對於台灣棒球而言，賴謙凡加盟洋基具有指標性意義。除了是繼2000年王建民加盟後，洋基隊史相隔26年再網羅的台灣投手外，他也是繼郭阜林之後，近13年來再有台灣球員披上洋基球衣。洋基隊官方隨即在社群媒體發表歡迎文：「Welcome to the Yankees, Chien-Fan Lai!」，並盛讚他是2026年級別中評價最高的台灣投手。賴謙凡的父親與家人獲悉消息後深感榮耀，大溪高中校方也對這位子弟兵寄予厚望。隨著加盟記者會將於6月26日在台舉行，賴謙凡即將背負著台灣球迷的期望，踏上通往大聯盟的神聖殿堂。