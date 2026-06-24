第37屆金曲獎將在本週6/27於台北小巨蛋舉行，今年由歌后A-Lin擔任主持人，鼓鼓、陳明珠攜手紅毯主持，入圍名單更是相當華麗，包括蔡依林、張惠妹、彭佳慧、盧廣仲、張震嶽、告五人、頑童等高人氣歌手、樂團。《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理出完整入圍名單、現場補位辦法、播出平台與直播連結，讓大家能即時觀看典禮，當天記者也會帶來金曲獎最新資訊。
以下為本文重點：
典禮時間：2026年6月27日（六）
星光大道（紅毯）： 17:00 開始
頒獎典禮： 19:00 正式開始
金曲獎主持人＆紅毯主持人
金曲獎完整入圍名單（演唱類出版獎、演唱類個人獎、演奏類出版獎、演奏類個人獎、技術類個人獎、技術類出版獎、評審團獎、特別貢獻獎）
【演唱類 - 出版獎】
✩年度專輯獎
最佳華語專輯獎入圍作品
最佳台語專輯獎入圍作品
最佳客語專輯獎入圍作品
最佳原住民語專輯獎入圍作品
Same Stories, Different Narratives／落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
QUIT QUIETLY／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
✩年度歌曲獎
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
✩最佳華語專輯獎
《開》／洪佩瑜／何樂音樂有限公司
《OGS》／頑童MJ116／滾石國際音樂股份有限公司
《跟著感覺走》／張震嶽／滾石國際音樂股份有限公司
《Pleasure》／JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
《離開銀色荒原》／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司
《純妹妹》／單依純／禾聲文化娛樂有限公司
✩最佳台語專輯獎
《圓缺》／鄭宜農／邊走邊聽有限公司
《做一個惜情軟心的人》／蕭煌奇／華納國際音樂股份有限公司
《主題歌》／蘇明淵／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
《褪褲lān的兄弟》／吳永吉／風潮音樂國際股份有限公司
《我說》／CJ MiT／滾石移動股份有限公司
✩最佳客語專輯獎
《南方的冬》／阿依.羅／禾廣娛樂股份有限公司
《Final Girl》／ana／東城音樂製作有限公司
《下回上去》／春麵樂隊／荒島文化有限公司
《慢花誌》／陳以諾Sarah／環球國際唱片股份有限公司
《Ngai〉／黃宇寒／予浪創樂股份有限公司
✩最佳原住民語專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口／風潮音樂國際股份有限公司
《Saitikotiko》／高金龍Lawis Aow／嗨島文化有限公司
《AKA》／Arase阿拉斯／那屋瓦文化有限公司
《Mikerid 引路》／Suming 舒米恩／米大創意有限公司
《djekuacan 年少不努力》／Matzka／十一音像有限公司（十一音樂）
✩最佳 MV 獎
〈純妹妹〉單依純／禾聲文化娛樂有限公司
〈Sakura Gansha〉李竺芯／果核音樂玫瑰森林農場有限公司
〈此刻〉許哲珮／雪人有限公司
〈怪情歌〉林宥嘉／華研國際音樂股份有限公司
〈歸零→0〉熊仔 (feat. 王若琳)／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
〈Pleasure〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Fish Love〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Dumplings〉吳克群／何樂音樂有限公司
【演唱類 - 個人獎】
✩最佳作曲人獎
盧律銘〈大濛的暗眠〉
蕭煌奇、滴燙Diiton〈你攏無咧看〉
張震嶽〈浪人的…〉
張簡君偉〈數到十〉
黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉
裘德〈銀色荒原〉
✩最佳作詞人獎
張震嶽〈媽媽的眼睛〉
小寒〈成人之美〉
武雄〈礦工兄弟〉
黃立堯〈WAV&LUV〉
李格弟〈銀色荒原〉
✩最佳編曲人獎
翁光煒 〈厭倦一個人旅行〉
周湯豪、Seann Bowe、韋恩林、Ruben Cardenas〈FLAMES〉
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker、Jackson Dimiglio-Wood 〈DIY〉
YELLOW 黃宣〈輕功水上飄〉
裘德、崔展鴻 〈銀色荒原〉
✩最佳專輯製作人獎
蕭賀碩 《來了》
鶴 The Crane 《Same Stories, Different Narratives》
王昱辰、曾國宏 《QUIT QUIETLY》
JOLIN 蔡依林、陳星翰 《Pleasure》
裘德、Tonyi NG 《離開銀色荒原》
常石磊 《純妹妹》
✩最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane〈FINAL FINAL FINAL （feat. The Crane, Gummy B）〉
Kvnloverboy 〈Superwoman〉
YELLOW 黃宣、余佳倫 〈輕功水上飄〉
陳建騏 〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉
陳君豪、吳青峰 〈一念之間 — 在水中〉
✩最佳華語男歌手獎
張震嶽《跟著感覺走》
周湯豪《LOVE RAGE HOPE》
盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》
Gummy B《更好》
裘德《離開銀色荒原》
✩最佳華語女歌手獎
洪佩瑜《開》
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
彭佳慧《完整的大人》
JOLIN 蔡依林《Pleasure》
劉艾立《雙魚宮》
單依純《純妹妹》
✩最佳台語男歌手獎
蕭煌奇《做一個惜情軟心的人》
吳永吉《褪褲 lān 的兄弟》
曾瑋中《頇顢》
周自從《人造人間》
CJ MiT《我說》
✩最佳台語女歌手獎
鄭宜農《圓缺》
陳怡婷《三十幾》
秀蘭瑪雅《鐵心肝》
白冰冰《白冰冰／喝酒講酒話》
PiA吳蓓雅《離婚初體驗》
✩最佳客語歌手獎
阿依.羅《南方的冬》
ana《Final Girl》
春麵樂隊《下回上去》
陳以諾Sarah《慢花誌》
黃宇寒《Ngai》
✩最佳原住民語歌手獎
高金龍Lawis Aow《Saitikotiko》
Arase阿拉斯《AKA》
查勞．巴西瓦里《Kami Kami 我們我們》
Suming 舒米恩《Mikerid 引路》
Matzka《djekuacan 年少不努力》
✩最佳樂團獎
icyball 冰球樂團（王、Nelson、蒙、士捷）／《我很抱歉》
漂流出口（巫尚．碧海、布妲菈．碧海、林肯）／《Masonolay i Cepo’》
老王樂隊（張立長、廖潔民、馮會元、邵佳瑩、童偉碩）／《暮夜徐行》
落日飛車（羅尊龍、陳弘禮、王少軒、黃浩庭、曾國宏）／《QUIT QUIETLY》
告五人（雲安、犬青、哲謙）／《我們就像那些要命的傻瓜》
甜約翰 Sweet John（吳浚瑋、梁丹郡、陳冠宇、鍾曜年）／《GOOD AFTERNIGHT》
Tizzy Bac（陳惠婷、林前源）／《說出我的名字》
✩最佳演唱組合獎
頑童MJ116（瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA）／《OGS》
GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／《MIRROR》
凹與山（Isan、小凹）／《Hidden Album》
椅子樂團（裘詠靖、陳仲穎、孫伯元）／《愛的對白》
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN（鄭昭元 ZAOYUAN、Dac）／《Enough》
✩最佳新人獎
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
高真 TRU《ALIVE》
163braces《海螺記》
陳以諾 Sarah《慢花誌》
CJ MiT《我說》
JOYCE 就以斯《才華換桃花》
【演奏類 - 出版獎】
✩演奏類最佳專輯獎
《Over The Moons》／蘇郁涵／種種可能企業有限公司
《Regrow Protocol》／Oberka／派樂黛唱片有限公司
《心之歸途》／大恭／街聲股份有限公司
《傳奇．雙擊--新視界》／黃瑞豐、吳政君／麥丁文化事業有限公司
《reel mu$ic》／cool nel d／夕陽音樂產業有限公司
【演奏類 - 個人獎】
✩演奏類最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵）
Oberka／《Regrow Protocol》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：Oberka）
丁可／《長夜將盡 電影原聲音樂 (Wild Nights, Tamed Beasts [Original Soundtrack])》／街聲股份有限公司（演奏者：丁可）
大恭／《心之歸途》／街聲股份有限公司（演奏者：大恭）
黃瑞豐、吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
✩演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》／街聲股份有限公司（演奏者：Bazaar）
黃令先／<春 / Spring >《狂想萬花筒 / Kaleidoscope Rhapsody》／菁英藝術家（演奏者：狂想三重奏）
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin）
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
李軍／居住正義《居住正義》／風潮音樂國際股份有限公司（演奏者：李軍）
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》／夕陽音樂產業有限公司（演奏者：cool nel d）
【技術類 - 個人獎】
✩最佳裝幀設計獎
黃嘉宏／暮夜徐行／壞鄰居有限公司
劉悅德／有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán／流星小飛象有限公司
黃品嘉、王馨／睏 Sleep／卓著文化事業有限公司
吳建龍、亞歷三小／SAX TAPE／夕陽音樂產業有限公司
聶永真、陳聖智、林智凱／女兒的九十九種藍——聽見零雨／目宿媒體股份有限公司
吳建龍 、力王、畢展熒／Hidden Album／明天的歌有限公司
【技術類 - 出版獎】
✩最佳演唱錄音專輯獎
《當大人》／ 環球國際唱片股份有限公司
（主要錄音人員：陳振發／主要混音人員：樊乃綱、陳振發、林正忠／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）
《Pleasure》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：王永鈞、陳文駿、Xavier Daniel／主要混音人員：Josh Gudwin、Jon Castelli、Phil Tan／主要母帶後製人員：Dale Becker）
《承諾》／ 麥丁文化事業有限公司
（主要錄音人員：André Baille-Barrelle／主要混音人員：André Baille-Barrelle／主要母帶後製人員：Pascal Luvisi）
《djekuacan 年少不努力》／ 十一音像有限公司（十一音樂）
（主要錄音人員：謝豐澤／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Matthew Sim）
《soul.food 靈食》／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：張閔翔、劉阿洛、施森銘、黃立堯、Cookin Soul、Kvnloverboy、Wayson Scream、陳文駿、葛仲珊／主要混音人員：NealHPogue、John McLucas、Cookin Soul、施森銘、Jae Chong、謝乾乾、Matt Sim／主要母帶後製人員：Mike Bozzi）
✩最佳演奏錄音專輯獎
《Over The Moons》／ 種種可能企業有限公司
（主要錄音人員：Aaron Nevezie、Alex Conroy／主要混音人員：Aaron Nevezie、蘇郁涵／主要母帶後製人員：Alex DeTurk）
《康達效應 Coanda Effect》／ 禾廣娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：徐振程 Jason Hsu、于世政 Shih Cheng Yu／主要混音人員：David Darlington／主要母帶後製人員：David Darlington）
《I Am Here》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：Vincent De Bast／主要混音人員：André Fernandes／主要母帶後製人員：André Fernandes）
《Invisible Nation (Original Motion Picture Soundtrack) 》《看不見的國家》電影原聲帶／ 樂浪聲風股份有限公司
（主要錄音人員：孫紹庭／主要混音人員：Phil McGowan／主要母帶後製人員：Jett Galindo）
《我們與惡的距離II影集原聲帶》／ 黑馬映像電影有限公司
（主要錄音人員：林孝親／主要混音人員：林孝親、林思妤／主要母帶後製人員：Rob Kleiner）
【評審團獎】
✩評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
【特別貢獻獎】
✩特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
金曲獎現場補位辦法
現場補位：
台灣：（直播）臺灣電視台、LINE TODAY、LINE MUSIC、MOD／（重播）臺灣電視台、台視綜合台。
全球：（直播）GMA 金曲獎官方 YouTube
資料來源：金曲獎官方網站、金曲獎臉書
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以下為本文重點：
- 金曲獎時間、地點
- 金曲獎主持人＆紅毯主持人
- 金曲獎完整入圍名單
- 金曲獎現場補位辦法
- 金曲獎播出平台＆直播連結
典禮時間：2026年6月27日（六）
星光大道（紅毯）： 17:00 開始
頒獎典禮： 19:00 正式開始
金曲獎主持人＆紅毯主持人
- 星光大道（紅毯）主持人：鼓鼓（呂思緯）、陳明珠
- 典禮主持人：A-Lin
- 評審團主席：黃韻玲
【演唱類 - 出版獎】
✩年度專輯獎
最佳華語專輯獎入圍作品
最佳台語專輯獎入圍作品
最佳客語專輯獎入圍作品
最佳原住民語專輯獎入圍作品
Same Stories, Different Narratives／落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
QUIT QUIETLY／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
✩年度歌曲獎
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
✩最佳華語專輯獎
《開》／洪佩瑜／何樂音樂有限公司
《OGS》／頑童MJ116／滾石國際音樂股份有限公司
《跟著感覺走》／張震嶽／滾石國際音樂股份有限公司
《Pleasure》／JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
《離開銀色荒原》／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司
《純妹妹》／單依純／禾聲文化娛樂有限公司
✩最佳台語專輯獎
《圓缺》／鄭宜農／邊走邊聽有限公司
《做一個惜情軟心的人》／蕭煌奇／華納國際音樂股份有限公司
《主題歌》／蘇明淵／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
《褪褲lān的兄弟》／吳永吉／風潮音樂國際股份有限公司
《我說》／CJ MiT／滾石移動股份有限公司
✩最佳客語專輯獎
《南方的冬》／阿依.羅／禾廣娛樂股份有限公司
《Final Girl》／ana／東城音樂製作有限公司
《下回上去》／春麵樂隊／荒島文化有限公司
《慢花誌》／陳以諾Sarah／環球國際唱片股份有限公司
《Ngai〉／黃宇寒／予浪創樂股份有限公司
✩最佳原住民語專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口／風潮音樂國際股份有限公司
《Saitikotiko》／高金龍Lawis Aow／嗨島文化有限公司
《AKA》／Arase阿拉斯／那屋瓦文化有限公司
《Mikerid 引路》／Suming 舒米恩／米大創意有限公司
《djekuacan 年少不努力》／Matzka／十一音像有限公司（十一音樂）
✩最佳 MV 獎
〈純妹妹〉單依純／禾聲文化娛樂有限公司
〈Sakura Gansha〉李竺芯／果核音樂玫瑰森林農場有限公司
〈此刻〉許哲珮／雪人有限公司
〈怪情歌〉林宥嘉／華研國際音樂股份有限公司
〈歸零→0〉熊仔 (feat. 王若琳)／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
〈Pleasure〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Fish Love〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Dumplings〉吳克群／何樂音樂有限公司
【演唱類 - 個人獎】
✩最佳作曲人獎
盧律銘〈大濛的暗眠〉
蕭煌奇、滴燙Diiton〈你攏無咧看〉
張震嶽〈浪人的…〉
張簡君偉〈數到十〉
黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉
裘德〈銀色荒原〉
✩最佳作詞人獎
張震嶽〈媽媽的眼睛〉
小寒〈成人之美〉
武雄〈礦工兄弟〉
黃立堯〈WAV&LUV〉
李格弟〈銀色荒原〉
✩最佳編曲人獎
翁光煒 〈厭倦一個人旅行〉
周湯豪、Seann Bowe、韋恩林、Ruben Cardenas〈FLAMES〉
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker、Jackson Dimiglio-Wood 〈DIY〉
YELLOW 黃宣〈輕功水上飄〉
裘德、崔展鴻 〈銀色荒原〉
✩最佳專輯製作人獎
蕭賀碩 《來了》
鶴 The Crane 《Same Stories, Different Narratives》
王昱辰、曾國宏 《QUIT QUIETLY》
JOLIN 蔡依林、陳星翰 《Pleasure》
裘德、Tonyi NG 《離開銀色荒原》
常石磊 《純妹妹》
✩最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane〈FINAL FINAL FINAL （feat. The Crane, Gummy B）〉
Kvnloverboy 〈Superwoman〉
YELLOW 黃宣、余佳倫 〈輕功水上飄〉
陳建騏 〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉
陳君豪、吳青峰 〈一念之間 — 在水中〉
✩最佳華語男歌手獎
張震嶽《跟著感覺走》
周湯豪《LOVE RAGE HOPE》
盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》
Gummy B《更好》
裘德《離開銀色荒原》
洪佩瑜《開》
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
彭佳慧《完整的大人》
JOLIN 蔡依林《Pleasure》
劉艾立《雙魚宮》
單依純《純妹妹》
蕭煌奇《做一個惜情軟心的人》
吳永吉《褪褲 lān 的兄弟》
曾瑋中《頇顢》
周自從《人造人間》
CJ MiT《我說》
✩最佳台語女歌手獎
鄭宜農《圓缺》
陳怡婷《三十幾》
秀蘭瑪雅《鐵心肝》
白冰冰《白冰冰／喝酒講酒話》
PiA吳蓓雅《離婚初體驗》
✩最佳客語歌手獎
阿依.羅《南方的冬》
ana《Final Girl》
春麵樂隊《下回上去》
陳以諾Sarah《慢花誌》
黃宇寒《Ngai》
✩最佳原住民語歌手獎
高金龍Lawis Aow《Saitikotiko》
Arase阿拉斯《AKA》
查勞．巴西瓦里《Kami Kami 我們我們》
Suming 舒米恩《Mikerid 引路》
Matzka《djekuacan 年少不努力》
✩最佳樂團獎
icyball 冰球樂團（王、Nelson、蒙、士捷）／《我很抱歉》
漂流出口（巫尚．碧海、布妲菈．碧海、林肯）／《Masonolay i Cepo’》
老王樂隊（張立長、廖潔民、馮會元、邵佳瑩、童偉碩）／《暮夜徐行》
落日飛車（羅尊龍、陳弘禮、王少軒、黃浩庭、曾國宏）／《QUIT QUIETLY》
告五人（雲安、犬青、哲謙）／《我們就像那些要命的傻瓜》
甜約翰 Sweet John（吳浚瑋、梁丹郡、陳冠宇、鍾曜年）／《GOOD AFTERNIGHT》
Tizzy Bac（陳惠婷、林前源）／《說出我的名字》
頑童MJ116（瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA）／《OGS》
GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／《MIRROR》
凹與山（Isan、小凹）／《Hidden Album》
椅子樂團（裘詠靖、陳仲穎、孫伯元）／《愛的對白》
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN（鄭昭元 ZAOYUAN、Dac）／《Enough》
✩最佳新人獎
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
高真 TRU《ALIVE》
163braces《海螺記》
陳以諾 Sarah《慢花誌》
CJ MiT《我說》
JOYCE 就以斯《才華換桃花》
【演奏類 - 出版獎】
✩演奏類最佳專輯獎
《Over The Moons》／蘇郁涵／種種可能企業有限公司
《Regrow Protocol》／Oberka／派樂黛唱片有限公司
《心之歸途》／大恭／街聲股份有限公司
《傳奇．雙擊--新視界》／黃瑞豐、吳政君／麥丁文化事業有限公司
《reel mu$ic》／cool nel d／夕陽音樂產業有限公司
【演奏類 - 個人獎】
✩演奏類最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵）
Oberka／《Regrow Protocol》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：Oberka）
丁可／《長夜將盡 電影原聲音樂 (Wild Nights, Tamed Beasts [Original Soundtrack])》／街聲股份有限公司（演奏者：丁可）
大恭／《心之歸途》／街聲股份有限公司（演奏者：大恭）
黃瑞豐、吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
✩演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》／街聲股份有限公司（演奏者：Bazaar）
黃令先／<春 / Spring >《狂想萬花筒 / Kaleidoscope Rhapsody》／菁英藝術家（演奏者：狂想三重奏）
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin）
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
李軍／居住正義《居住正義》／風潮音樂國際股份有限公司（演奏者：李軍）
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》／夕陽音樂產業有限公司（演奏者：cool nel d）
【技術類 - 個人獎】
✩最佳裝幀設計獎
黃嘉宏／暮夜徐行／壞鄰居有限公司
劉悅德／有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán／流星小飛象有限公司
黃品嘉、王馨／睏 Sleep／卓著文化事業有限公司
吳建龍、亞歷三小／SAX TAPE／夕陽音樂產業有限公司
聶永真、陳聖智、林智凱／女兒的九十九種藍——聽見零雨／目宿媒體股份有限公司
吳建龍 、力王、畢展熒／Hidden Album／明天的歌有限公司
【技術類 - 出版獎】
✩最佳演唱錄音專輯獎
《當大人》／ 環球國際唱片股份有限公司
（主要錄音人員：陳振發／主要混音人員：樊乃綱、陳振發、林正忠／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）
《Pleasure》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：王永鈞、陳文駿、Xavier Daniel／主要混音人員：Josh Gudwin、Jon Castelli、Phil Tan／主要母帶後製人員：Dale Becker）
《承諾》／ 麥丁文化事業有限公司
（主要錄音人員：André Baille-Barrelle／主要混音人員：André Baille-Barrelle／主要母帶後製人員：Pascal Luvisi）
《djekuacan 年少不努力》／ 十一音像有限公司（十一音樂）
（主要錄音人員：謝豐澤／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Matthew Sim）
《soul.food 靈食》／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：張閔翔、劉阿洛、施森銘、黃立堯、Cookin Soul、Kvnloverboy、Wayson Scream、陳文駿、葛仲珊／主要混音人員：NealHPogue、John McLucas、Cookin Soul、施森銘、Jae Chong、謝乾乾、Matt Sim／主要母帶後製人員：Mike Bozzi）
✩最佳演奏錄音專輯獎
《Over The Moons》／ 種種可能企業有限公司
（主要錄音人員：Aaron Nevezie、Alex Conroy／主要混音人員：Aaron Nevezie、蘇郁涵／主要母帶後製人員：Alex DeTurk）
《康達效應 Coanda Effect》／ 禾廣娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：徐振程 Jason Hsu、于世政 Shih Cheng Yu／主要混音人員：David Darlington／主要母帶後製人員：David Darlington）
《I Am Here》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：Vincent De Bast／主要混音人員：André Fernandes／主要母帶後製人員：André Fernandes）
《Invisible Nation (Original Motion Picture Soundtrack) 》《看不見的國家》電影原聲帶／ 樂浪聲風股份有限公司
（主要錄音人員：孫紹庭／主要混音人員：Phil McGowan／主要母帶後製人員：Jett Galindo）
《我們與惡的距離II影集原聲帶》／ 黑馬映像電影有限公司
（主要錄音人員：林孝親／主要混音人員：林孝親、林思妤／主要母帶後製人員：Rob Kleiner）
【評審團獎】
✩評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
【特別貢獻獎】
✩特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
金曲獎現場補位辦法
現場補位：
- 請於臺北小巨蛋 北大門東北廣場排隊。
- 06/27（六）16：30 發放有序號補位票券，並請於18:40 前至北大門東北廣場，依序號等候工作人員指示入場。
- 06/27（六）19：15 起安排入場，補位數量須依現場狀況而定，無法承諾全數入場，額滿立即告知。請配合現場工作人員指示，耐心等候。
- 入場後座位安排為2樓或3樓，請依工作人員安排依序進場。
- 入場時間17:00至19:00，請務必提早入場，未於19：00前進場者，需依工作人員指示重新排隊等候入場，入座滿額為止，不保證入場。
- 座位入口處工作人員會再次檢查票券，務請妥為保管入場票券，如有損壞遺失主辦單位概不負責，無票券者不得入座。
- 為了節目播出品質，入場前請先將您的手機關機或轉為震動。
- 場內不得攜帶相機、攝影機等相關物品入場，工作人員有權檢查隨行物品。
- 場內僅得以手機拍照或錄影，嚴禁任何直播行為，工作人員有權請違規者刪除拍攝內容並請其離場，另保留法律追訴權。
- 場內不得吸菸、飲食、攜帶酒精類飲品、罐裝及玻璃裝物品或其他危險物品進場。
- 身高110公分以下兒童禁止進入3樓各區，以維護其安全；2、3樓觀眾請勿站立、跺腳，以拍手取代跳動；持票者如違反上述規定不另安排其他樓層座位。
- 請遵守張貼在臺北小巨蛋場館入口的所有場館規則、金曲官網說明及臺北小巨蛋場館規定。
台灣：（直播）臺灣電視台、LINE TODAY、LINE MUSIC、MOD／（重播）臺灣電視台、台視綜合台。
全球：（直播）GMA 金曲獎官方 YouTube
資料來源：金曲獎官方網站、金曲獎臉書
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