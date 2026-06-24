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▲產業界期盼20年的「台中國際會展中心」已正式落成啟用(圖／資料照片)

全台經濟版圖大洗牌，台中市近年表現極為搶眼！根據《遠見雜誌》最新公布的民調顯示，台中市在經濟發展與整體施政滿意度上，再度獲得市民高度肯定。這份民調的亮眼成績，也實質反映在經濟數據上。依據經濟部最新公司及商業登記統計，台中市在多項核心指標中，再度寫下「連20季奪冠」的驚人紀錄，展現都市經濟爆發式的成長動能。市府經發局最新統計指出，截至115年5月，在中央推動的「投資台灣三大方案」中，台中市累計核定案件高達364件，穩居全國第一（全國占比達20.75%），總投資金額衝破3,871億元。這股強勁的投資浪潮，正加速催生台中由傳統製造大城，翻轉為全球高科技與新興戰略產業的核心據點。觀察台中近年投資結構的轉變，高科技產業的指標性加碼扮演了關鍵角色。備受矚目的台積電「中科台中園區擴建二期」計畫，已於去年底順利完成土地點交並申報動工，建廠工程目前正全力推進。據中科管理局透露，該廠區已規劃引進台積電最先進的1.4奈米製程，未來預計新建4個新廠。這項歷史性的半導體龍頭投資案，預估投資規模達1.5兆。受惠於AI晶片與高階晶圓代工應用的爆發式成長，中部科學園區在產值與科技就業人口上皆寫下新高，成功奠定了台中在國際科技供應鏈中的關鍵戰略地位。經發局長張峯源指出，在精密機械與高科技投資奠定的豐厚基礎下，台中市今年更進一步將觸角延伸至全球地緣政治最關注的「無人機產業」。因應中央預計在6年內投入442億元扶植無人機產業，建構全球「非紅供應鏈」，台中市府與產業界正極力爭取資源。市長盧秀燕對此明確擘劃，繼智慧機械、光電等九大產業之後，台中市將全力建立「第十個工業產業鏈」無人機系統產業。市府強調，中台灣在發展無人載具上具備無可取代的四大核心優勢：航太、半導體晶片、精密機械與光學，是最適合發展的基地。目前，台中市議員及府方均積極向中央爭取無人機產業相關資源，盼中央比照科學園區模式，在台中設立「無人機產業中心」。事實上，台中已具備完整的無人機產業供應鏈，並擁有如航太研發(漢翔)、半導體技術(美光、台積電)、精密機械及光學鏡頭(大立光)等產業強大技術及產能，正成為吸引全球無人機獨角獸加碼投資的最新磁吸點。值得關注的是，台中的投資熱潮不僅止於製造端，商務與民生消費的內需投資同样在今年迎來歷史性的成果收割期。經發局長張峯源表示，產業界期盼20年的「台中國際會展中心」已於今年3月正式落成啟用，宣告台中正式開啟「前店後廠」的全新經貿模式。國際買主能在水湳經貿園區的會展中心（前店）看展、洽談，隨後直接前往周邊（後廠）看廠下單，大幅縮短經貿對接時程，實現「在地接單、在地製造」的流暢供應鏈。在商業零售投資方面，市民期盼已久的「漢神洲際購物廣場」也於今年4月盛大開幕，首日即吸納近8.5萬人次，成功帶動百億商機，顯見內需市場動能強勁。經發局強調，大型高科技投資深化布局、中小企業轉型動能活絡，加上重大建設陸續落成，是台中經濟基本面維持強勢的主因。透過「投資台中單一窗口」跨局處高效排除企業投資障礙，台中正以優質環境持續吸引海內外資金，正式迎來經濟發展的黃金期。(台中市政府經濟發展局廣告)