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▲「2026新北市河海音樂季」今年特別新增八里場舞臺，而新北全新地標「淡江大橋」剛通車不久，從淡水到八里更便利。（圖／新北交通局提供）

▲「2026新北市河海音樂季」表演卡司（圖／新北市府提供）

▲「2026新北市河海音樂季」表演卡司（圖／新北市府提供）

新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場即將登場！新北市府表示，今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，將於本周末6月27、28日開唱，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日表演卡司、交通資訊等一次看。「2026新北市河海音樂季」今年特別新增八里場舞臺，並以經典懷舊民歌為主題，首站八里場舞臺將於新北市永續環境教育中心率先登場，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物登台開唱。新北市府提到，除精彩音樂演出外，活動場域緊鄰八里渡船頭老街，周邊匯聚豐富多元的在地美食與特色小吃，從廣受遊客喜愛的經典點心「雙胞胎」、在地人氣熱炒「孔雀蛤」料理，到各式海鮮炸物與街頭小吃，充滿八里最道地的美食魅力。同時，本次活動兩日也結合「新北幣」機制，民眾只要下載註冊「我的新北市APP」及完成指定任務即可獲得新北幣，並能使用於周邊超過50家合作商圈店家，邀請民眾在享受音樂演出之餘，一起順遊老街、品味美食，感受八里獨有的夏日河岸風情。活動場域內亦設置約20組特色美食與文創攤位及胖卡餐車，涵蓋經典小吃、網路人氣美食、甜點飲品、設計小物及手作選物等。黃冠華＆奕昕、喬巴＆黑貓、周美蒂、江念庭、李明德、王中平、邰肇玫及娃娃金智娟韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊新北市政府觀光旅遊局建議民眾可善加利用大眾運輸工具，包含捷運轉乘公車或是搭渡輪等。淡水信義線至關渡站後，步行至北投區公所(關渡)站牌，轉乘紅13公車至八里「左岸公園(左岸碼頭)」站下車後即可抵達，或轉乘紅22公車至八里「西門」站下車後，步行約5分鐘即可抵達；利用往返「淡水—八里」航線的渡輪也十分方便，不僅班次密集且可使用悠遊卡搭乘，還可以遠眺甫通車的淡江大橋。想要體驗搭乘遊經淡江大橋的民眾，可搭乘「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新闢公車路線。