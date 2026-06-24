新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場即將登場！新北市府表示，今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，將於本周末6月27、28日開唱，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日表演卡司、交通資訊等一次看。
「2026新北市河海音樂季」今年特別新增八里場舞臺，並以經典懷舊民歌為主題，首站八里場舞臺將於新北市永續環境教育中心率先登場，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物登台開唱。
新北市府提到，除精彩音樂演出外，活動場域緊鄰八里渡船頭老街，周邊匯聚豐富多元的在地美食與特色小吃，從廣受遊客喜愛的經典點心「雙胞胎」、在地人氣熱炒「孔雀蛤」料理，到各式海鮮炸物與街頭小吃，充滿八里最道地的美食魅力。
同時，本次活動兩日也結合「新北幣」機制，民眾只要下載註冊「我的新北市APP」及完成指定任務即可獲得新北幣，並能使用於周邊超過50家合作商圈店家，邀請民眾在享受音樂演出之餘，一起順遊老街、品味美食，感受八里獨有的夏日河岸風情。活動場域內亦設置約20組特色美食與文創攤位及胖卡餐車，涵蓋經典小吃、網路人氣美食、甜點飲品、設計小物及手作選物等。
🟡「2026新北市河海音樂季」表演卡司：
📍6/27(六) ：
黃冠華＆奕昕、喬巴＆黑貓、周美蒂、江念庭、李明德、王中平、邰肇玫及娃娃金智娟
📍6/28(日)：
韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊
🟡「2026新北市河海音樂季」交通資訊：
新北市政府觀光旅遊局建議民眾可善加利用大眾運輸工具，包含捷運轉乘公車或是搭渡輪等。
📍臺北捷運轉公車：
淡水信義線至關渡站後，步行至北投區公所(關渡)站牌，轉乘紅13公車至八里「左岸公園(左岸碼頭)」站下車後即可抵達，或轉乘紅22公車至八里「西門」站下車後，步行約5分鐘即可抵達；
📍渡輪：
利用往返「淡水—八里」航線的渡輪也十分方便，不僅班次密集且可使用悠遊卡搭乘，還可以遠眺甫通車的淡江大橋。
📍公車：
想要體驗搭乘遊經淡江大橋的民眾，可搭乘「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新闢公車路線。
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新北市府提到，除精彩音樂演出外，活動場域緊鄰八里渡船頭老街，周邊匯聚豐富多元的在地美食與特色小吃，從廣受遊客喜愛的經典點心「雙胞胎」、在地人氣熱炒「孔雀蛤」料理，到各式海鮮炸物與街頭小吃，充滿八里最道地的美食魅力。
🟡「2026新北市河海音樂季」表演卡司：
📍6/27(六) ：
黃冠華＆奕昕、喬巴＆黑貓、周美蒂、江念庭、李明德、王中平、邰肇玫及娃娃金智娟
韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊
新北市政府觀光旅遊局建議民眾可善加利用大眾運輸工具，包含捷運轉乘公車或是搭渡輪等。
📍臺北捷運轉公車：
淡水信義線至關渡站後，步行至北投區公所(關渡)站牌，轉乘紅13公車至八里「左岸公園(左岸碼頭)」站下車後即可抵達，或轉乘紅22公車至八里「西門」站下車後，步行約5分鐘即可抵達；
📍渡輪：
利用往返「淡水—八里」航線的渡輪也十分方便，不僅班次密集且可使用悠遊卡搭乘，還可以遠眺甫通車的淡江大橋。
📍公車：
想要體驗搭乘遊經淡江大橋的民眾，可搭乘「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新闢公車路線。