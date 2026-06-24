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▲停火才24小時就死人！（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩停火協議搖搖欲墜。以色列軍方23日在黎巴嫩南部開槍，造成2名平民死亡，真主黨隨即發表聲明指控以色列違反自22日起大致維持的停火協議，伊朗也警告此舉將對整體和平談判帶來嚴峻挑戰。據路透社報導，事發於黎巴嫩南部納巴提耶福卡（Nabatieh al-Fawqa）迪爾地區，當時現場有1輛推土機正在清理道路，以色列士兵隨即向附近一群民眾開火，造成2人死亡。以色列軍方隨後發聲明指出，部隊曾向4名乘坐推土機及機車的人士鳴槍警告，原因是他們進入以軍目前仍控制的黎巴嫩南部區域，並強調這些人是「以平民身分掩護行動的真主黨恐怖分子」。在相關人士持續接近後，以軍進一步開火消除威脅。另一起事件中，以軍也在阿里塔赫爾山脊攻擊「對部隊構成立即威脅的武裝分子」。此次停火是自3月2日衝突爆發以來，持續時間最長的一次。當時真主黨為聲援伊朗而向以色列開火，引發以色列自2024年以來第二度入侵黎巴嫩。儘管局勢相對和緩，流離失所的居民已陸續返家，通往黎南的主要公路仍持續壅塞，但外界對停火是否穩固仍存有高度疑慮，以軍也仍部署在黎巴嫩南部部分地區。這起槍擊事件的衝擊波，迅速延燒至正在進行的美伊和平談判。伊朗駐日內瓦聯合國代表巴赫雷尼明確表示：「黎巴嫩毫無疑問是協議的一部分，黎巴嫩發生的任何事情都會影響整個進程。美國應運用所有影響力，促使以色列停止對黎巴嫩的攻擊。」德黑蘭方面原本就要求，以色列必須停止在黎巴嫩的軍事行動，作為與華府達成臨時協議的先決條件之一，如今停火協議遭破，恐讓美伊談判前景再度蒙上陰影。美伊日前在瑞士會談後已同意成立「衝突降級協調小組」，以確保黎巴嫩停火安排獲得遵守。美國副總統范斯與國務卿魯比歐23日也與黎巴嫩總統奧恩通話，強調美方致力鞏固黎巴嫩停火，但協調機制的組成方式與運作細節仍在研議中。面對外界批評，以色列總理納坦雅胡22日強硬表態，以軍擁有充分行動自由，可應對任何直接或潛在的真主黨威脅，且部隊將持續駐紮在黎巴嫩境內，顯示以方並無撤軍意願。根據黎巴嫩衛生部統計，以色列在黎巴嫩的軍事行動已造成超過4,100人死亡，其中包括773名婦女、兒童及醫護人員；以色列方面則表示，與真主黨的衝突造成至少32名以軍士兵及4名以色列平民死亡。