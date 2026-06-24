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▲副市長林欽榮現場簡報，大螢幕揭露輕軌 C34 站與周邊健康醫療園區、藝文設施的黃金戰略位置。（圖／記者徐銘穗攝,2026.06.24）

▲官方招商簡報首度公開周邊房價精算圖，鄰近指標新案與預售屋行情已穩站每坪 41 至 49 萬元，定錨效應顯著。（圖／翻攝自招商說明會簡報）

▲官方大方公開高捷輕軌 C34 聯開案的完整地籍與都計規格，方整基地四面臨路、容積率高達 630%，市府產權更超過 98% 產權極為乾淨。圖為官方基地規格圖卡。（圖／翻攝自招商說明會簡報）

高雄軌道經濟迎來新里程碑！捷運局今（24）日舉辦首宗輕軌土地開發招商會，將擁有 74 年歷史、現已退場的「國際商工」舊校地，變身百億產值的複合社區。此案吸富邦、興富發等一線建商巨頭搶簽，副市長林欽榮指輕軌兩年運量暴增七成。值得注意的是，官方招商簡報數據首度曝光，精算該區這塊高達 3,917 坪的方整精華公有地，前身是老牌私校「國際商工」舊校址。學校退場並在 2025 年全數拆除清空後，市府隨後啟動土地再利用規劃。北側劃為中山大學醫學院預定地，預計 117 年動工；南側則變更為捷運聯開區。未來將規劃興建 27 層優質住宅與 26 層住商混合大樓，地面層全面導入特色零售商業，並與鄰近各大醫院串聯，打造南高雄最核心的健康全齡宜居新據點。ˋ副市長林欽榮點出，高雄輕軌成圓後，載客量兩年內運量暴增 72%。招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信也深入分析，高雄之所以能引資突破 3,400 億，主要有三大強勢願景：第一是強大的「產業進駐」大潮磁吸高收入產業人口；第二是整體發展「跟著台積電步驟走」，半導體科技廊帶成形；第三則是高雄為全台「第一個捷運輕軌成環的縣市」，TOD 軌道經濟發展模式極具爆發力。基地緊鄰輕軌 C34 站，涵蓋衛武營國家藝文中心與高師大。侯文信特別補充指出，目前苓雅區周邊住宅屋齡大多已超過 35 年，區域內新住宅推案極為稀缺。財務效益評估部分，官方明確指出本案未來住宅產品評估價格直接落在每坪 42 至 52 萬元，定調未來住宅房價「坐 4 望 5」；不僅如此，簡報更進一步揭露商業設施空間的評估價格，每坪行情同樣驚人，落在 40 至 60 萬元之間。侯文信指出，在老屋換屋潮與高端人才雙重剛需支撐下，無論住家或店面都已成為市場的定錨指標。🟡雙在最後的招商規範層面，全案預估總投資金額約 102.44 億元，總銷售價格上看 188.3 億元，底價明定土地所有人最低分配比為 32.2%。市府體貼首創「雙階段彈性開發機制」，允許投資人分兩張建照開發以降低資金壓力。硬性規範則包含 1 樓商業樓地板面積須達 80% 以上、需捐贈興建 350 平方公尺的公益設施，並設置 70 部有頂蓋的輕軌轉乘機車格。本案將於 115 年 10 月 30 日截止收件。