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▲犬青（左）與雲安（左）在生日放閃。（圖／翻攝自犬青IG@coraline8622）

人氣樂團告五人成員犬青22日在社群平台發文，特別選在團員兼男友雲安生日這天送上祝福，同時曝光2人先前到法國巴黎旅行時拍攝的多張照片，畫面中不僅有兩人漫步街頭的身影，也有在塞納河畔共享浪漫時光的畫面，讓不少粉絲看了直呼被閃瞎。犬青更送上「願望無上限神卡」，直呼：「請開始你的許願！」犬青在貼文中感性表示，每年這個時候都是自己向雲安說生日快樂的日子，至於2人究竟認識多久，她笑說已經數不清了，這些年來一起經歷無數風景與挑戰，也認識了許多不同的人，總是不斷發現世界的新面貌，讓彼此持續成長。除了回憶旅行點滴外，犬青也分享2人的私下互動，她透露自己早已習慣雲安走到哪裡唱到哪裡的個性，只是有時候音量實在太大，忍不住替路人感到抱歉，不過她也笑說，每當聽見雲安哼唱旋律時，總會好奇這次又是哪段生活故事，悄悄變成了未來的新歌靈感。過去曾送過生日禮券的犬青，今年決定換個新花樣，特別打造一張專屬「神奇小卡」，她在卡片上寫下持有人專屬福利為「24小時願望無上限」，並霸氣宣布雲安可以在限定時間內盡情許願，最後更甜蜜寫下：「生日快樂，請開始你的許願。」貼文曝光後，壽星雲安也親自現身留言區互動，他接著犬青文中的梗笑回：「如果我還沒有睡，明天請我喝咖啡。」簡單一句話立刻讓粉絲暴動，紛紛留言表示2人的互動實在太甜，從音樂夥伴到人生伴侶，這段感情多年來始終穩定，也成為許多人心中的模範情侶代表。