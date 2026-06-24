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紐約洋基隊近期狀況低迷，沒想到場外風波再添一樁。陣中二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）於日前對戰底特律老虎隊的比賽中，被鏡頭捕捉到在守備時竟大剌剌地含著棒棒糖（Lollipop），此舉引發紐約媒體大肆報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）在接受專訪時更是罕見動怒，直言此行為「令人火大」。在當地時間6月22日晚間的賽事中，當時洋基隊以1：4落後，處於急需追分的關鍵時刻，齊森姆卻被發現臉頰鼓起，嘴裡含著棒棒糖在場上進行守備，隨性態度與嚴肅的賽事氛圍形成強烈對比。洋基隊該場比賽最終以3：5吞敗，苦吞三連敗。這並非齊森姆首次被發現場上吃糖。早在今年4月22日面對波士頓紅襪隊的比賽中，他就曾被目擊在打擊區內口含棒棒糖，當時那次打擊最終以飛球遭接殺收場。面對媒體詢問，洋基總教練布恩在《Talkin' Yanks》節目中直言不諱：「說實話，這真的令人火大。」布恩透露，他直到賽後才知道這件事，「我已經和他溝通過了，這絕不會再發生。」布恩雖然強調此事已經告一段落，但這番言論顯示出教練團對於齊森姆專注力的嚴重不滿。對於一支目標爭冠的豪門球隊而言，在比賽膠著時展現出如此鬆散的職業態度，顯然踩到了教練團的紅線。此事件在紐約媒體圈掀起軒然大波。知名播報員邁克爾·凱（Michael Kay）在轉播中調侃其對糖果的熱愛，但更多評論員則感到擔憂。紐約當地運動廣播《WFAN》節目主持人深入探討了安全隱患，指出身為二壘手，齊森姆經常需要進行高難度的撲壘或接滾地球動作，嘴裡含著棒棒糖若發生碰撞或意外，後果不堪設想。專欄作家Shaun Morash人也紛紛對其未來在紐約的生涯打上問號。儘管事件看似已由布恩總教練「平息」，但在競爭激烈的紐約大聯盟圈，這起爭議無疑為齊森姆在洋基隊的未來打上一個問號。