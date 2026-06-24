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買台灣拖鞋沒選藍白拖了！「本土神鞋」耐走舒適：跑馬拉松

▲母子鱷魚拖鞋號稱「可以拿來跑馬拉松」（圖／母子鱷魚臉書）

跑馬拉松、媽祖遶境都穿它！母子鱷魚從「國民神拖」變「馬拉松神鞋」

據悉，母子鱷魚藉由透氣排濕特性與開放設計，解決跑者指甲瘀青、脫落等長跑痛點，從「國民神拖」進化成「馬拉松神鞋」，甚至還有信徒推薦穿著它媽祖遶境或進香，成為宗教盛事必備的長途神鞋。

▲母子鱷魚拖鞋CP值極高，以跑步y拖系列來看，價格區間落在490元至1380元間。（圖／母子鱷魚官網）

母子鱷魚拖鞋高CP值免500元！神鞋紅到國外：觀光客瘋搶

實際查詢官網價格，以拖鞋來看，單雙最便宜390元即可入手；若是長跑系列氣墊y拖，價格區間也落在490元至1380元間，雖然以拖鞋來說價位可能還是比較高一點，但許多愛用者實測一雙穿5、6年都沒問題，換算下來CP值確實相當高。

台灣拖鞋以藍白拖最為知名，更是台灣人公認最具代表性的平民鞋款，但近日有民眾表示，，穿上它出國暴走2萬步也不會痛，成為新一代的台灣國民神鞋。有網友近日在Threads發文，表示某次逛鞋店時，發現一雙號稱「可以跑馬拉松」的拖鞋，不論全馬、半馬賽事都適用，而價格部分竟意外便宜，架上標價最便宜只要490元，讓他嚇傻直呼「不是，拖鞋真的能跑馬拉松！？」貼文曝光後，立馬引來內行人眼尖發現是台灣鞋牌「母子鱷魚」的產品，留言推薦、「鱷魚Y拖一生推，便宜好穿好跑不臭，讚到不行」，甚至釣出店員認證，母子鱷魚夾腳拖是很多跑者或登山客首選長跑配備，但一般人如沒試過穿夾腳拖跑步，建議先從走路、快走開始再試跑，也可穿上五指襪或兩趾襪，能讓跑起來更加舒適。台灣鞋子品牌「母子鱷魚」近年來以強大機能性聞名，並以「氣墊y拖系列」最受歡迎，憑藉40年的製鞋經驗，打破傳統拖鞋只能拿來日常休閒使用的印象，以氣墊科技與輕量結構將其改良為極具彈性、包覆力及緩震釋壓的專業運動鞋款，成為台灣家喻戶曉的國民機能鞋。母子鱷魚在2008年推出首雙氣墊拖鞋，卻意外因出色的舒適度與支撐力爆紅成跑鞋首選，就連台灣馬拉松好手「超馬老爹」羅維銘都實測肯定。目前母子鱷魚不只有氣墊拖鞋厲害，旗下還有販售洞洞鞋、機能鞋與運動鞋，其中運動鞋還包含球場訓練鞋、按摩鞋、健走鞋等款式。而母子鱷魚除了舒適耐走等特點以外，最大優勢在於高CP值。值得一提的是，近年來母子鱷魚也紅到國外，不少外國觀光客尤其是東南亞遊客，來台灣旅遊時都指定要買雙母子鱷魚拖鞋離開，可見母子鱷魚不只是普通的生活用品，已晉升成「實用派紀念品」，成為台灣新一代必買的「MIT伴手禮」。