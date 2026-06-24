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▲周揚青（右）與許路兒（左）相約聚餐拍照，現年51歲的許路兒保養得宜，與38歲周揚青同框毫無違和感。（圖／翻攝自周揚青小紅書）

藝人許維恩姊姊許路兒多年來憑藉凍齡美貌成為外界熱議焦點，現年51歲的她保養得宜，經常被誤認只有20多歲。昨（23）日中國網紅周揚青在小紅書曬出與許路兒同框照片，兩人不論膚況還是外貌狀態都相當亮眼，讓網友驚呼根本像姊妹。周揚青更直接點出兩人真實年齡，笑喊「兩人加起來90歲」，非常困惑許路兒是怎麼能把年齡活成除以2的，貼文曝光後立刻掀起討論。周揚青在小紅書分享與許路兒聚會照片，只見兩人一起喝飲料、開心自拍，在鏡頭前展現精緻五官與白皙肌膚，完全看不出有明顯年齡差距。周揚青發文寫下：「兩人加起來90歲，不是標題黨，我38了，但我右邊這位少女51了！」她更興奮表示，許路兒其實是自己默默喜歡10年的女神，「路兒～～我的路兒，我默默喜歡了十年的女人啊～～～」直呼終於有機會見到本人，內心相當激動。周揚青再嘆，許路兒最令人佩服的地方，是完全不是靠後製修圖維持美貌，「關鍵她不是靠後期修圖，她真人就是這樣啊！」她坦言除了基因之外，真的很想請教對方究竟是如何保養。周揚青還幽默形容，許多人看起來能比實際年齡年輕10歲就已經很厲害，但許路兒卻像是把年齡直接「除以2」，驚人狀態讓她忍不住大喊：「她怎麼還能除2呢？！」照片曝光後，也吸引大批網友朝聖留言，再次掀起外界對她逆齡美貌的熱烈討論。