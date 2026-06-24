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中部產業鏈完整 盧秀燕：我們準備好了

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天接受媒體專訪時表示，看好台美共同發展無人機產業前景，並預告將於7月2日與台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。盧秀燕今（24）日證實此事，強調中部擁有晶片、精密機械、光學及航太4大完整產業鏈，希望透過產官學界共同合作，將無人機產業打造為台灣下一座「護國神山」。谷立言今年以來已7度與盧秀燕會面，雙方多次就無人機及機器人產業發展交換意見。谷立言日前在專訪中表示，台灣具備發展無人機所需的科技實力與產業基礎，目前已有部分美國無人機業者來台尋求合作機會，對台美攜手發展無人機產業抱持樂觀態度，並將於7月2日與盧秀燕共同舉辦無人機論壇。盧秀燕今天出席后里區「后森搖籃特色遊戲場」完工祈福典禮，受訪證實此事，台中市政府將與AIT合作舉辦無人機論壇，希望透過產官學界集思廣益，凝聚產業發展共識，進一步提升台灣在全球無人機供應鏈的競爭力。盧秀燕指出，以台中為核心的中部地區，擁有晶片、精密機械、光學及航太等4大關鍵產業，正是發展無人機最重要的工業基礎。從零組件、精密製造到系統整合，中部具備完整能量，是台灣發展無人機產業最具優勢的區域。她表示無人機已成為全球各國積極布局的重點產業，不論國防用途、商業應用、物流配送或智慧農業，都有龐大市場需求。「全世界都在搶無人機，也都在發展無人機產業，我們有這樣的產業基礎，我們準備好了。」台中市經發局也指出，市府將於7月2日攜手AIT及相關產業公協會，在台中市政府舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，邀集產官學界代表共同參與，並聚焦美國、日本及歐洲等海外市場商機，協助業者拓展國際布局，加速發展下世代戰略產業。