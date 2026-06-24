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新北市板橋區今早8時許發生死亡車禍，54歲謝男駕駛公車行經西門街欲右轉北門街時，撞上過斑馬線的67歲新北市議員周勝考前妻余婦。稍早，周勝考接受《Nownews》記者訪問時表示，前妻每天都在替兒子選舉跑行程，如今發生這種狀況，自己相當不捨。謝姓公車司機24日上午8時24分駕駛公車沿板橋區西門街行駛，右轉進入北門街往文化路方向前進時，余女正跑步穿越馬路，當場遭公車撞上捲入車底，警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，但余女仍因傷勢過重宣告不治。對此，周勝考表示，事發後，他看過錄影畫面，看到當時公車有停一下下，但隨即馬上起步，前妻可能看到公車下來，就用跑的過去，殊不知公車直接啟動，馬上就撞上去了，整個人卡在車底。周勝考也說，前妻疼兒子，每天都在替兒子選舉跑行程，如今發生這樣的事情，他非常不捨，非常感謝大家的關心。