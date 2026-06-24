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▲羅志祥將在7月24日賽後，登上臺北大巨蛋，替樂天桃猿「辣年糕趴」揭開序幕。（圖／樂天桃猿提供）

▲韓流天王Rain，將於7月25日樂天桃猿「辣年糕趴」賽後登上大巨蛋開唱。（圖／樂天桃猿提供）

▲全球認證的韓流頂尖舞王泰民（TAEMIN），將於7月26日樂天桃猿「辣年糕趴」賽後壓軸登場演出。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿年度指標活動「辣年糕趴」今年移師臺北大巨蛋，將於7月24日至26日展開為期3天的盛典。桃猿球團特別邀請3位亞洲頂尖舞王接力登台，以國際級演出陣容點燃大巨蛋，讓球迷在享受精彩賽事之餘，也能近距離感受巨星舞台魅力，共同見證棒球與流行音樂交織的夏日盛會。7月24日由台灣唱跳天王羅志祥打頭陣，7月25日韓流傳奇天王RAIN接棒，7月26日韓流頂尖舞王泰民（TAEMIN）壓軸登場。門票將於6月27日下午1點全面開賣，華語樂壇唱跳天王羅志祥將率先揭開「辣年糕趴」序幕，從〈精舞門〉、〈一支獨秀〉到無數經典金曲，羅志祥多年來以精湛唱跳實力與舞台魅力征服無數粉絲。此次不僅是他首次登上樂天桃猿主場舞台，更將帶來演唱會等級的精彩演出，並預告與樂天女孩合作驚喜舞台，勢必引爆全場尖叫聲浪。第2天則由韓流傳奇天王RAIN重磅接棒，作為亞洲流行文化的重要代表人物，RAIN以獨樹一幟的舞蹈風格與舞台掌控力聞名全球，此次演出，他預計將足以媲美今年底全新世界巡迴演唱會的壓倒性規模演出，原汁原味搬上臺北大巨蛋。以吸引全場目光的『傳奇表演者』之姿點燃整座臺北大巨蛋，帶來令人熱血沸騰的震撼舞台，再次證明其歷久不衰的王者地位。最終日7月26日壓軸登場的，則是全球認證的韓流頂尖舞王泰民（TAEMIN）。今年4月，他寫下韓國男SOLO藝人首度受邀於Coachella音樂節單獨演出的歷史紀錄，以極具藝術性的舞台表現與令人屏息的舞蹈實力，被譽為「偶像的偶像」。此次TAEMIN將首度站上臺北大巨蛋舞台，於樂天桃猿「辣年糕趴」帶來兼具藝術性與爆發力的頂級演出，以無與倫比的舞台魅力展現全球頂尖韓流舞王風範。樂天桃猿臺北大巨蛋場次門票將於 ibon 售票系統獨家開賣，並於6月25日率先開放會員優先購票，隨後於6月27日下午1點全面開放購票。購票詳情請洽ibon售票系統網站或全台7-ELEVEN門市ibon機台。