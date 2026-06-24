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體驗版推出「關卡1」試玩 正式版繼承紀錄

體驗版誠意滿滿 中文旁白不太習慣

《節奏天國 奇蹟之星》相關資訊

任天堂睽違11年再度推出《節奏天國》系列作《節奏天國 奇蹟之星》，本次新作將在Nintendo Switch登場，並於7月2日發售，昨（23）日免費體驗版開放下載，讓玩家們可搶先體驗遊戲魅力。體驗版的「單人遊玩」有4種節奏遊戲，加上混音版；「多人遊玩」則有「節奏除毛」遊戲可玩。《節奏天國 奇蹟之星》昨（23）日推出免費體驗版，玩家們可搶先下載，提早遊玩遊戲內容，體驗版中的單人遊玩模式，可先玩「關卡1」的5種節奏遊戲，包括「跳圈圈」、「雨傘」、「飛盤」、「那個的餌食」，以及4種節奏遊戲的混音版。多人遊玩模式則有「節奏除毛」。節奏遊戲的部分，一開始都會有練習模式，玩家可先確認正確按下按鍵的時機，另外混音模式並沒有練習，會直接開始正式遊玩。體驗版的遊玩進度會繼承到正式版，如果在體驗版通過關卡1，正式版就可以從關卡2開始玩。玩家蔡先生表示，遊戲內容有中文配音有點誠意，但是不太習慣遊戲中有說明旁白，所以將說明旁白關掉了，多人小遊戲算進去的話，體驗版關卡數量滿多的，誠意滿滿，相當期待正式版上市。另外，有部分玩家發現，這一代已經無法用連續亂按按鍵的方式過關，如果沒有跟著遊戲指示操作，會被系統判定失敗。《節奏天國》是一款跟隨節奏，透過簡單操作遊玩的節奏遊戲，玩家可以一邊聆聽音樂，一邊跟隨節奏按按鍵，還能看到有趣、搞笑的遊戲背景，吸引不少玩家。2026年7月2日1450元Nintendo Switch