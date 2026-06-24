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行政院日前通過《國防自主無人載具採購特別條例草案》，匡列新台幣2,100億元擬購置無人機和無人艇，國民黨主席鄭麗文預告將提國民黨版。民眾黨主席黃國昌今（24）日宣布，民進黨成天高喊要打造無人機「非紅供應鏈」，民眾黨認為未來除了必須建構分級的「可信任供應鏈」、也要負責任監督落實「非綠供應鏈」遏止貪腐弊案；因此台灣民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，將無人載具編列回歸年度預算。民眾黨今日召開黨政聯繫會議，會中針對行政院提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以2,100億採購逾21萬架無人機及自殺無人艇，並將施行日期訂在一個半月後的2026年8月，民眾黨政策會提出完整評估報告，認為強化國防韌性固然重要，但特別預算不能淪為政府的提款機，更不能開啟規避年度預算審查、弱化國會監督機制的方便之門。黃國昌表示，建立自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，但不該一再重蹈「綠友友國家隊」覆轍，民進黨成天高喊要打造無人機「非紅供應鏈」，台灣民眾黨認為未來除了必須建構分級的「可信任供應鏈」、也要負責任監督落實「非綠供應鏈」遏止貪腐弊案；因此台灣民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，將無人載具編列回歸年度預算。針對近期有評論提出「朝野應邀請產業界及學術界共組『無人機國家發展監督委員會』，除了涉及機密部分，其餘招標與履約資訊皆揭露於公開平台，定期公布執行進度與採購成果，接受社會檢驗」，黃國昌也認為這是可行方向，已同步責成黨團進一步評估，透過制度化監督機制，兼顧國家安全、產業發展與財政紀律，避免國防自主淪為政治分贓。民眾黨政策會指出，過去四年中央政府已投入434億元發展「無人機國家隊」，但截至2025年底僅換到3,646架無人機，且多項裝備事故頻傳、驗收未過或交付延宕，顯示問題並非預算不足，而是制度、人才與驗證機制未能跟上投資規模。其中，陸軍魔羯無人機訓練不足、事故頻傳；劍翔無人機採特別預算混編、監督困難；112年軍規商用無人機標案屢遭質疑規格綁標；MQ-9B、彈簧刀300等多項軍購延宕；無人機反制系統更兩度驗收不合格。相較之下，美國總統川普今年以行政命令推動「釋放美國無人機優勢」，核心精神是「低成本、高性能」。美國戰爭部以約300億新台幣採購34萬架無人機，平均單價僅7至15萬元；而台灣同類型無人機規畫單價卻達70萬元，是美國的4至10倍，凸顯兩國在制度設計與成本控管邏輯上的根本差異。政策會提到，有鑑於此，民眾黨提出的「無人載具發展條例」草案將參考美國立法精神，將政府角色由「採購者」、「補助者」轉為「規則制定者」，透過可信任供應鏈分級、先進空中交通法規調適與出口拓展機制，以年度預算、融資保證等常態工具取代無上限特別預算，避免特別預算病態化持續侵蝕財政紀律。民眾黨呼籲行政院，正視無人機產業高度依賴政府預算、外銷規模有限的結構性問題，儘速與在野黨團協商，建立讓台灣無人機產業真正具備國際競爭力的制度基礎。