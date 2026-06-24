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從香港來台求學、成家立業，並在取得中華民國身分證後依法履行兵役義務的替代役男譚宇倫，今(24)日於台中市西屯區公所服勤期滿正式退役。服役期間，譚宇倫充分發揮其繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作，成功將社區記憶與地方情感融入空間，讓公共建築化身為承載地方故事的人文地景。民政局長吳世瑋表示，民國85年次的譚宇倫來自香港，10年前因熱愛藝術隻身來台求學，隨後在台娶妻生子、安居樂業。在取得中華民國身分證後，適逢兵役制度調整，他依法接受4個月的替代役服務。吳世瑋指出，譚宇倫面對役期安排展現正向態度，將服役視為難得的人生歷練。在4個月的軍旅生涯中，他重拾畫筆，從成功嶺新訓時記錄晨曦與同袍身影，到分發後深入西屯社區、認識在地人文，持續透過敏銳的觀察與體驗累積創作養分，使作品充滿貼近人心的情感與故事，充分展現替代役青年投入公共服務的多元價值。西屯區長鄭錫禧提到，譚宇倫在服役期間，接連為新啟用的「協和市民活動中心」及「福安兒童暨老人活動中心增設電梯工程」創作紀念畫作，讓新落成的公共設施同步留下專屬地方的人文紀錄。其中，「協和清興」以長卷水墨形式呈現，融匯東方空間觀與散點透視手法，細膩描繪西屯當地的景致與人文風貌；「水堀源長，福安升平」則借鏡經典文學「小王子」的想像視角，運用溫暖金橘色調與半解構藝術語彙，重新詮釋福安社區昔日舊稱「水堀頭」作為重要水源地的歷史記憶。鄭錫禧強調，這項嘗試展現了新世代替代役男的創意與專業，更將青年專長帶進公部門，透過創新思維與實際行動，為地方發展注入新能量。今正式退役的譚宇倫感性表示，服役期間能透過創作走進地方、服務社區，是一段珍貴且難忘的人生經驗。他也特別勉勵即將入伍的學弟們，面對人生的安排應以坦然態度接受，並把握服役期間沉澱自我、學習團隊合作與承擔責任的機會，在歷練中累積成長力量，找到屬於自己的價值。民政局說，替代役男是公部門推動各項服務的重要力量，感謝每一位在崗位上默默奉獻的替代役夥伴。