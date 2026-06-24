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▲台中市知名百貨與商場周邊房價實價登錄統計。新開幕的漢神洲際購物廣場周邊房價罕見出現盤整下修，而海線的三井OUTLET台中港則以超過33%的漲幅居冠。（圖／住商不動產提供）

▲位處梧棲區的萬坪商場「MITSUI OUTLET PARK 台中港」周邊生活機能完善，近年房價逆勢暴漲高達33.6%，強勢奪下台中各大商場宅漲幅之冠。(圖／NOWNEWS資料照)

新百貨商場開幕有助房價嗎？住商機構盤點台中知名12大商場周邊的「商場宅」房價實價登錄，發現剛風光開幕的矚目萬坪百貨「漢神洲際」周邊竟難擋跌勢下修 ，反觀，跌破不少購屋族的眼鏡。根據實價登錄最新數據，2026年4月甫全新開幕、廣受市場期待的北屯區「漢神洲際購物廣場」，其周邊房價並未如預期開出紅盤，平均成交單價從2022年的每坪42.0萬元滑落至2026年的39.2萬元，罕見出現6.7%的跌幅 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶對此分析，商場進駐確實能為周邊生活機能帶來顯著提升，但近年面臨房市冷淡，此類所謂的，大環境不佳時同樣免不了漲勢疲弱的命運 。此外，商場人流密集雖然創造了日常便利性，但往往也為周邊帶來嚴重的塞車等困擾，在市場觀望氣氛濃厚時，區域房價仍有機會陷入微幅盤整的逆境中 。相較於北屯新商場房價的失速，位處梧棲區的萬坪商場「MITSUI OUTLET PARK 台中港」表現最為驚豔 。實價登錄顯示，該購物中心周邊2026年平均成交單價已來到30.6萬元，對比2022年的22.9萬元，短時間內房價暴漲高達33.6%，強勢奪下台中各大商場漲幅之冠 。住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷點出關鍵原因，梧棲區過去房市較缺乏前景性、房價基期相對較低 。然而近年來有台中港特區開發案大力推動，又有三井OUTLET進駐帶動整體區域機能，未來更有台中捷運藍線規劃議題加持，加上風電產業所帶來的龐大就業人口紅利，多重優勢連動下，才能在全台房市低迷之際，成為台中海線逆勢突圍的房市大黑馬 。觀察整體統計數據，台中傳統黃金百貨商圈西區與西屯區，地段地價的地緣優勢依舊具備不可取代性 。包括「勤美 誠品綠園道」、「廣三SOGO百貨」以及「誠品生活480」，周邊房價仍維持2%至5%的穩定逆勢上漲 。賴志昶分析，這些蛋黃商圈不僅生活機能極度完整，更坐擁綠園道、台中國家歌劇院等大型休憩綠地，增值空間相對穩健 。不過，屬於指標性豪宅聚落的七期核心，如傳統百貨雙雄「台中大遠百」與「新光三越 台中中港店」周邊，則同步微幅盤整、出現1.7%的罕見跌幅 。專家提醒，高總價物件面臨房市寒流首當其衝，購屋人應回歸自住需求並審視自身財力，切莫因一時的建設話題盲目跟風，以免資產面臨損失 。