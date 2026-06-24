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國民黨立委牛煦庭、民進黨立委黃捷及民眾黨立委許忠信等今（24）日召開「新青安2.0政策別再失靈：補對人、補到位、鼓勵婚育」記者會，呼籲政府適時檢討轉型新青安政策，應將申請門檻聚焦在「青年」及「成家」議題上，避免重蹈新青安1.0的覆轍而衍生投機炒作、人頭戶濫用及貸後轉租等種種問題。黃捷表示，新青安一開始立意良善，但條件寬鬆出現非常多極端案例。新青安2.0應精準投放給真正的首購族群，並納入嚴格執行的排富條款，並與育兒家庭要密切連結，育兒家庭應有更多的利息補貼，希望新青安2.0上路之後，可以獲得更好的迴響。許忠信認為，新青安2.0應跟社會住宅政策搭配，求得全民的公平，且新青安2.0應該納入移轉的設計，也就是說當青年因為工作地點改變、家庭成員增加而必須要換屋，也可以受到新青安的照顧，如此才能夠達到居住正義。牛煦庭表示，近期監察院發布新聞稿指稱新青安政策造成的違規行為高達萬餘件，收回的利息補貼高達2億餘元，由此可見新青安政策有很大的調整空間。利息補貼政策其實是「以公帑補貼私人財產」，正是如此更需要特別慎重，否則就淪為政策買票，因此「補對人、補到位、鼓勵婚育」的「兩補一鼓勵」方向，應該要被清楚地標舉。牛煦庭強調，補對人意即要針對「真首購」的族群，不應只停留在現行名下無自住房屋的寬鬆標準，並且新增排富條款，幫助「還差臨門一腳就可以買到房」的青年朋友。補到位則是要專注在35~40歲以下的青年朋友上，財政部的「80條款」(年齡+屋齡≤ 80年)恐怕會造成老人買新屋、青年買老屋」的不合理現象。另，牛煦庭也說，也要依據申貸人的還款能力給予適當的貸款額度，以避免過高的財務槓桿所衍生債務風險，此部分可以參考新加坡借鏡新加坡建屋發展局(HDB)的政策，檢視貸款者的「抵押貸款償付比率」（Mortgage Servicing Ratio, MSR）和「總債務償付比率」（Total Debt Service Ratio, TDSR）。牛煦庭呼籲，政府不應該假借青年的名義為房市及投資客解套，新青安政策應該縮小範圍精準補貼，如此才能真正照顧到有需要的民眾。在縮小補貼對象之後，能夠加大支持力度及建構完整的政策利多，也才符合青年安心成家的宗旨。