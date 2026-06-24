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▲清水區公所協調清水國中圍牆退縮，增設透光護欄與人行道，打造友善通學環境(圖／民政局提供2026.6.24)

全國僅六件！台中市清水區公所投入高達7400萬元辦理的「清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程」，日前榮獲內政部國土管理署「2026馬路好行評選活動」最高榮譽「特優獎」。該工程打破傳統單一路段改善思維，大範圍串聯海線7大校園與行政藝文據點，交通改善的宏大格局與卓越品質獲得中央高度肯定。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕上任7年多來，極為重視道路整平、行人安全與通學環境。本次獲獎不僅展現基層團隊的專業規劃與執行能力，更代表市府在推動行人友善、通學安全及道路品質提升的成果獲得中央認同。未來市府將持續編列與爭取預算，打造安全、便利、友善的城市道路環境。吳世瑋指出，該工程成功爭取內政部國土管理署補助，總計投入經費約新台幣7400萬元。工程以清水國中周邊步行環境為核心，成功串聯海線地區重要行政與文教據點，建構出完整的生活步行路網，清水國中、建國國小、清水幼兒園。清水區公所、清水圖書館、港區藝術中心、清水眷村文化園區。吳世瑋特別感謝台中市議長張清照、在地議員、里長及居民的支持配合，讓工程得以克服施工陣痛期，如期如質完工。民政局強調，為確保工程品質與進度，施工期間透過每週進度管控、定期品質檢討、實地督導及現場查核等機制，協助區公所精進管理。清水區長蔡慶生表示，此次改善工程包含人行道整建、路口安全優化、公車候車空間改善及無障礙設施建置，其中鎮政路周邊人行空間改善完成後，已成為地方重要生活動線，平日可見學童安心步行通學，假日也有家長推著嬰兒車、長者散步及輪椅使用者通行，充分展現人本交通建設帶來的實質效益。清水區公所表示，此項工程不只是單純的道路改善，更是對下一代安全的長遠投資。未來將在市府指導與支持下，持續爭取中央資源，積極推動校園周邊與社區人行環境優化，持續實踐「幸福台中」的城市願景。