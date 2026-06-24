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盧秀燕傳授選戰心法：相信自己、相信選民的智慧

台中市長盧秀燕前日宴請國民黨立委柯志恩，隔天高雄市長選戰最新民調出爐，柯志恩支持度超車民進黨立委賴瑞隆，引發政壇熱議。盧秀燕今（24）日受訪時透露，當天特別勉勵柯志恩「相信自己、相信選民的智慧，勇往直前」。她意有所指地說，自己從政30餘年，每次參選都被唱衰，但「我贏了9次」，而且兩次市長選舉都贏20萬票。柯志恩日前在臉書發文表示，從台北返回高雄途中，特別在台中停留，與盧秀燕、市府團隊及高雄市議會夥伴聚餐，分享城市治理經驗、品嚐在地美食。她指出，每次與盧秀燕見面，都能感受到滿滿的關心與鼓勵，盧秀燕不僅分享從政路的歷程，也提醒她在面對挑戰時，最重要的就是相信自己、堅持信念。《ETtoday民調雲》昨天公布最新高雄市長選舉民調結果，柯志恩支持度以4.8個百分點領先民進黨立委賴瑞隆，讓藍營士氣大振。盧秀燕今天出席后里森林公園搖籃遊戲場完工祈福典禮時，因今年底即將卸任，詢問現場民眾「你們會不會捨不得我」？與會民眾多人喊「會！」媒體問及是否因宴請柯志恩帶來「幸運加持」？盧秀燕笑稱見面時確實特別勉勵柯志恩，「相信自己、相信選民的智慧，勇往直前」。自己從政至今參選過1次省議員、6次立法委員、2次台中市長選舉，30幾年來歷經9次選戰洗禮，每一次參選幾乎都遭到外界看衰，總有人認為她不會當選，甚至以台語形容「盧秀燕袂條（不行）」、「盧秀燕不會贏」，但最終9次選舉她都順利勝出。她特別以兩次台中市長選舉為例，表示自己兩次選舉的民調都不被看好，「大家都說我不會贏、我會輸，但是開票的結果，兩次市長選舉都贏20萬」。盧秀燕今天才被同黨的台北市議員秦慧珠點名「有意問鼎大位」，她表示2026大選競爭激烈，要讓好人才出頭，城市才能夠發展。她特別勉勵柯志恩等這些人才，要相信自己，相信選民的智慧，為了自己的城市、為了國家勇往直前。