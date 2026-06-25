瞄準2026年暑假黃金商機，交通部觀光署昨（24）揪全台主題樂園舉辦「再回遊樂園 歡樂同學會」暑期聯合記者會。觀光署副署長黃荷婷指出，立法院若本月順利通過預算，國旅補助可在9月上路，民眾平日住宿可獲得點數，折抵遊樂園門票。各家遊樂園為滿足民眾對高CP值旅遊的期待也紛紛端出消暑強檔優惠。
各遊樂園優惠
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各遊樂園優惠
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